Жилой комплекс Роскошные апартаменты в живописном районе
О комплексе
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FARALYA PANORAMA - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Алания, на расстоянии 15 км от центра. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Крытый подогреваемый бассейн;
- Спортзал;
- Сауна/хамам;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Детская площадка;
- Детская комната;
- 24/7 Охрана и видеонаблюдение.
Расстояния:
- Море и пляж: 1400 м.
- Аэропорт Газипаша: 70 км.
- Аэропорт Анталии: 110 км.
- Центр Алании: 15 км.
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