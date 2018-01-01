  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Роскошные апартаменты в живописном районе

Жилой комплекс Роскошные апартаменты в живописном районе

Toslak, Турция
от € 129,000
;
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в живописном районе
1 / 25
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

FARALYA PANORAMA - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Алания, на расстоянии 15 км от центра. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Крытый подогреваемый бассейн;
- Спортзал;
- Сауна/хамам;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Детская площадка;
- Детская комната;
- 24/7 Охрана и видеонаблюдение.

Расстояния:
- Море и пляж: 1400 м.
- Аэропорт Газипаша: 70 км.
- Аэропорт Анталии: 110 км.
- Центр Алании: 15 км.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.0
Цена за м², € 2 269
Цена квартиры, € 129 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 115.0
Цена за м², € 1 831
Цена квартиры, € 210 000
Местонахождение новостройки
Toslak, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Апартаменты в Elite Life, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс ЖК бизнес класса в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Современные апартаменты с видом на море в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 600 метрах от пляжа
Tirilar Mahallesi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в живописном районе
Toslak, Турция
от € 129,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья
Авсаллар, Турция
от € 99,683
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 44 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой квартал Квартира в Pamfilia Residence в Махмутларе
Жилой квартал Квартира в Pamfilia Residence в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 125,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии. 
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
от € 124,900
Сдача в: 2024
Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси. Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км. На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1. Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.
Realting.com
Перейти