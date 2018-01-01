Жилой комплекс Уютная квартира на берегу моря

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INCI RESIDENCE - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Махмутлар, в 5 км от центра Алании. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа его отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка.



Жилой комплекс будет состоять из 5-этажного жилого блока в котором расположатся 30 квартир.



Особенности квартир: стальная входная дверь, видеодомофон, балкон, окна и балконные двери с двойным остеклением, межкомнатные двери, встроенный кухонный гарнитур с гранитной рабочей поверхностью, оборудованный санузел (душевая кабина, комплект сантехники, встроенная мебель, настенное зеркало), покрытие стен – моющаяся краска, основное и декоративное освещение, розетки и выключатели, центральная спутниковая система, проводка под кондиционер.



Комплекс предлагает внутреннюю инфраструктуру: сад, открытый бассейн, баскетбольное кольцо, теннисный корт, детская площадка, зоны отдыха, камелия, зона барбекю, бильярдная, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, лифт, генератор, домофон, смотритель, система видеонаблюдения и парковка.



Расстояния:

- Море и пляж: 200 м.

- Аэропорт Газипаша: 30 км.

- Аэропорт Анталии: 140 км.

- Центр Аланьи: 5 км.



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