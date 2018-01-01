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Жилой комплекс Уютная квартира на берегу моря

Yaylali, Турция
от € 155,000
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Жилой комплекс Уютная квартира на берегу моря
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О комплексе

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INCI RESIDENCE - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Махмутлар, в 5 км от центра Алании. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа его отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка.

Жилой комплекс будет состоять из 5-этажного жилого блока в котором расположатся 30 квартир.

Особенности квартир: стальная входная дверь, видеодомофон, балкон, окна и балконные двери с двойным остеклением, межкомнатные двери, встроенный кухонный гарнитур с гранитной рабочей поверхностью, оборудованный санузел (душевая кабина, комплект сантехники, встроенная мебель, настенное зеркало), покрытие стен – моющаяся краска, основное и декоративное освещение, розетки и выключатели, центральная спутниковая система, проводка под кондиционер.

Комплекс предлагает внутреннюю инфраструктуру: сад, открытый бассейн, баскетбольное кольцо, теннисный корт, детская площадка, зоны отдыха, камелия, зона барбекю, бильярдная, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, лифт, генератор, домофон, смотритель, система видеонаблюдения и парковка.

Расстояния:
- Море и пляж: 200 м.
- Аэропорт Газипаша: 30 км.
- Аэропорт Анталии: 140 км.
- Центр Аланьи: 5 км.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², € 2 932
Цена квартиры, € 155 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², € 2 567
Цена квартиры, € 256 000
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция
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Жилой комплекс Уютная квартира на берегу моря
Yaylali, Турция
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