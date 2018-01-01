Жилой комплекс Роскошный комплекс в тихом районе Алании
О комплексе
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ELYSIA TOWER RESİDENCE - новый жилой комплекс в районе Демирташ, Аланья.
Демирташ - укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере - горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагает к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.
Для более комфортного отдыха и разнообразного времяпровождения в комплексе предусмотрена инфраструктура:
- Бассейн (с горкой);
- Детский бассейн;
- Кафе и бар;
- Турецкая баня;
- Сауна;
- Паровая;
- Детский парк;
- Детские игровые комнаты;
- Джакузи;
- Кинотеатр;
- Беседка и зона для барбекю;
- Генератор;
- Парковка;
- 24/7 видеонаблюдение.
Расположение:
Расстояние до моря - 800м.
Проект является отличной возможностью для инвестиций!
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