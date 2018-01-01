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Жилой комплекс Роскошный комплекс в тихом районе Алании

Seki, Турция
от € 112,500
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Жилой комплекс Роскошный комплекс в тихом районе Алании
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О комплексе

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ELYSIA TOWER RESİDENCE - новый жилой комплекс в районе Демирташ, Аланья.

Демирташ - укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере - горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагает к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.

Для более комфортного отдыха и разнообразного времяпровождения в комплексе предусмотрена инфраструктура:
- Бассейн (с горкой);
- Детский бассейн;
- Кафе и бар;
- Турецкая баня;
- Сауна;
- Паровая;
- Детский парк;
- Детские игровые комнаты;
- Джакузи;
- Кинотеатр;
- Беседка и зона для барбекю;
- Генератор;
- Парковка;
- 24/7 видеонаблюдение.

Расположение:
Расстояние до моря - 800м.

Проект является отличной возможностью для инвестиций!
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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², € 1 880
Цена квартиры, € 112 500
Местонахождение новостройки
Seki, Турция
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Жилой комплекс Роскошный комплекс в тихом районе Алании
Seki, Турция
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