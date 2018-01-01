Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
О комплексе
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S.Koca Residence - жилой комплекс класса люкс. Расположен в одном из самых уютных пригородов Алании - Авсаллар, в слиянии моря и гор. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Также есть вся современная инфраструктура. До центра района всего 800 м.
Жилой комплекс состоит из 8 этажей. На территории 2519 кв. м.
Квартиры представлены площадью от 61 до 176 кв. м. 12 квартир 1+1 и 4 дублекса 2+1. Квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой, встраиваемой дизайнерской мебелью. В каждой квартире есть балкон, с которого открывается потрясающий вид на море и горы.
Комплекс обладает собственной современной инфраструктурой: открытый бассейн с детским отделением, фитнес-центр, сауна, открытая парковка, зона барбекю, Турецкая баня, благоустроенная озелененная территория.
Инфраструктура:
- Мечеть;
- Магазин;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Парк.
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