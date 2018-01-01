Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.



Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!



- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!



S.Koca Residence - жилой комплекс класса люкс. Расположен в одном из самых уютных пригородов Алании - Авсаллар, в слиянии моря и гор. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Также есть вся современная инфраструктура. До центра района всего 800 м.



Жилой комплекс состоит из 8 этажей. На территории 2519 кв. м.



Квартиры представлены площадью от 61 до 176 кв. м. 12 квартир 1+1 и 4 дублекса 2+1. Квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой, встраиваемой дизайнерской мебелью. В каждой квартире есть балкон, с которого открывается потрясающий вид на море и горы.



Комплекс обладает собственной современной инфраструктурой: открытый бассейн с детским отделением, фитнес-центр, сауна, открытая парковка, зона барбекю, Турецкая баня, благоустроенная озелененная территория.



Инфраструктура:

- Мечеть;

- Магазин;

- Медицинские учреждения;

- Образовательные учреждения;

- Салон красоты;

- Парк.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!