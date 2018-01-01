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Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании

Аланья, Турция
от € 200,000
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Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
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О комплексе

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S.Koca Residence - жилой комплекс класса люкс. Расположен в одном из самых уютных пригородов Алании - Авсаллар, в слиянии моря и гор. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Также есть вся современная инфраструктура. До центра района всего 800 м.

Жилой комплекс состоит из 8 этажей. На территории 2519 кв. м.

Квартиры представлены площадью от 61 до 176 кв. м. 12 квартир 1+1 и 4 дублекса 2+1. Квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой, встраиваемой дизайнерской мебелью. В каждой квартире есть балкон, с которого открывается потрясающий вид на море и горы.

Комплекс обладает собственной современной инфраструктурой: открытый бассейн с детским отделением, фитнес-центр, сауна, открытая парковка, зона барбекю, Турецкая баня, благоустроенная озелененная территория.

Инфраструктура:
- Мечеть;
- Магазин;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Парк.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.0
Цена за м², € 3 518
Цена квартиры, € 200 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 123.0
Цена за м², € 2 527
Цена квартиры, € 310 000
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
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Агентство: Deral Group Investment
Турция, Аланья, район OBA Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м 🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€. Начало строительства: Декабрь 2022г. Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г. 🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение   Меблировка в Апартаментах: ✅Встроенная мебель на кухне и ванных комнатах. ✅Встроенный шкаф в прихожей ✅Полный пакет бытовой техники ✅Кондиционер в каждой комнате ✅Подогрев полов в ванных комнатах + Сантехника 🔥Подходит для получения гражданства Турции🔥 👉Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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Застройщик: Stay Property
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