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Вилла Элитная вилла в современном курортном городе

Махмутлар центр, Турция
от € 736,258
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Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
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О комплексе

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ATLAS PREMIUM VILLAS - это элитные виллы в Каргыджаке в районе Алании, который является самым современным и развивающимся курортным городом Турции.

Виллы расположены на территории 3 493 кв.м. Имеют ландшафтное озеленение и также окружены с одной стороны горами, а с другой - Средиземным морем.

ATLAS PREMIUM VILLAS представляет 6 вилл:

Вилла А. Площадь виллы - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв.м. В вилле 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 680 кв.м.

Вилла B. Площадь - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв. м. Вилла включает 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 660 кв. м.

Виллы С и D. Площадь каждой виллы - 465 кв.м. Жилая площадь - 260 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 550 кв.м.

Вилла Е. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 530 кв. м.

Вилла F. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 570 кв. м.

Каждая вилла обладает собственной инфраструктурой: бассейн, гараж, собственный лифт, хамам, сауна, автоматическая система полива сада.

Из панорамных окон вилл открывается завораживающий вид на средиземное море и Древний замок Алании. Виллы отлично подходят как для жилья, так и для инвестиций.

Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе, рестораны;
- Набережная;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.

Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Алании! Бесплатное юридическое сопровождение!

Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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