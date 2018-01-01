Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
О комплексе
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ATLAS PREMIUM VILLAS - это элитные виллы в Каргыджаке в районе Алании, который является самым современным и развивающимся курортным городом Турции.
Виллы расположены на территории 3 493 кв.м. Имеют ландшафтное озеленение и также окружены с одной стороны горами, а с другой - Средиземным морем.
ATLAS PREMIUM VILLAS представляет 6 вилл:
Вилла А. Площадь виллы - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв.м. В вилле 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 680 кв.м.
Вилла B. Площадь - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв. м. Вилла включает 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 660 кв. м.
Виллы С и D. Площадь каждой виллы - 465 кв.м. Жилая площадь - 260 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 550 кв.м.
Вилла Е. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 530 кв. м.
Вилла F. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 570 кв. м.
Каждая вилла обладает собственной инфраструктурой: бассейн, гараж, собственный лифт, хамам, сауна, автоматическая система полива сада.
Из панорамных окон вилл открывается завораживающий вид на средиземное море и Древний замок Алании. Виллы отлично подходят как для жилья, так и для инвестиций.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе, рестораны;
- Набережная;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.
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