Жилой комплекс Квартира с панорамными видами на горы и море

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PALMIRA RESIDENCE - комплекс премиум класса расположен в самом популярном и гармоничном районе Алании – Каргыджак. В этом районе сочетаются все современные жилые комплексы класса "Люкс". И обладают хвойными лесами и панорамными видами на горы и Средиземное море.



Квартиры представлены: 1+1, с одной спальней, одной гостиной общей площадью от 50 и 70. 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 90 кв.м. 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 130 кв. м. 3+1, три спальни, одна гостиная, дуплекс, общей площадью 180



Все квартиры представлены в чистовой отделке с современными и качественными материалами. С корпусной мебелью в ванных комнатах, в кухне и прихожей. Встроенная современная техника.



Инфраструктура:

- Открытый бассейн;

- Крытый бассейн;

- Детский бассейн и аквапарк;

- Турецкий хамам;

- Лобби;

- Детская площадка.



В пешей доступности от комплекса расположены магазины, кафе, рестораны, образовательные учреждения, медицинские учреждения и все другие социально значимые объекты. Что гарантирует комфортное проживание.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!