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Жилой комплекс Квартира с панорамными видами на горы и море

Махмутлар центр, Турция
от € 211,674
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Жилой комплекс Квартира с панорамными видами на горы и море
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О комплексе

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PALMIRA RESIDENCE - комплекс премиум класса расположен в самом популярном и гармоничном районе Алании – Каргыджак. В этом районе сочетаются все современные жилые комплексы класса "Люкс". И обладают хвойными лесами и панорамными видами на горы и Средиземное море.

Квартиры представлены: 1+1, с одной спальней, одной гостиной общей площадью от 50 и 70. 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 90 кв.м. 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 130 кв. м. 3+1, три спальни, одна гостиная, дуплекс, общей площадью 180

Все квартиры представлены в чистовой отделке с современными и качественными материалами. С корпусной мебелью в ванных комнатах, в кухне и прихожей. Встроенная современная техника.

Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Крытый бассейн;
- Детский бассейн и аквапарк;
- Турецкий хамам;
- Лобби;
- Детская площадка.

В пешей доступности от комплекса расположены магазины, кафе, рестораны, образовательные учреждения, медицинские учреждения и все другие социально значимые объекты. Что гарантирует комфортное проживание.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², € 4 233
Цена квартиры, € 211 674
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 74.0
Цена за м², € 3 918
Цена квартиры, € 289 902
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 372.0
Цена за м², € 1 979
Цена квартиры, € 736 258
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартира с панорамными видами на горы и море
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от € 91,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 174 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Prime Loft Residence
Жилой комплекс Prime Loft Residence
Махмутлар центр, Турция
от € 125,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой и через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки окна и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: май 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 107 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Мерсин, Турция
от € 57,000
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI
Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже ▪️Ada №: 197 ▪️Parsel №: 5 ▪️Площадь строительного участка (m²): 3650 ▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе ▪️Начало строительства: строительство начато ▪️Окончание строительства: июль 2022 г ▪️Количество блоков: 1 ▪️Количество тажей: Z (о)+14 ▪️Квартиры: 2+1 и 3+1 ▪️Количество квартир на этаже: 5 Стоимость: 2+1 60 кв.м от 57.000€ 3+1 83 кв.м от 68.000€ 🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Генератор 🔲Локация: ▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000 ▪️Расстояние до пляжа (m): 600 ▪️Расстояние до трассы (m): 200 🔲Инфраструктура: ▪️Супермаркет (m): 100 ▪️Открытый рынок (m): 350 ▪️Торговый центр (m): 400 ▪️Кафе и ресторан (m): 100 ▪️Аптека (m): 1000 ▪️Больница (m): 2500 ▪️Университет (m): 1500 ▪️Школа (m): 1000 ▪️Детский сад (m): 1000 ▪️Городской транспорт (m): 150 ▪️Парк/Park (m): 200 Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.
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