Жилой комплекс Элитный комплекс в центре популярного района

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Soho SUNGATE - элитный жилой комплекс в центре популярного района Аланьи Махмутлар. Расположен в 400 метрах от Средиземного моря.



В здание 9 этажей. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях. В дизайне лаконичные детали, спокойные тона, панорамные окна и стеклянные балконы, что предает легкость конструкции. Общая площадь участка 1.127 кв.м.



Квартиры представлены: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 три спальни и гостиная. Из каждой квартиры открывается панорамный и завораживающий вид на горы и Средиземное море.



Инфраструктура:

- Лобби;

- Открытый бассейн;

- Детский открытый бассейн;

- Крытый подогреваемый бассейн;

- Зона отдыха c шезлонгами;

- Сауна;

- Фитнес;

- Комната для пилатеса и йоги;



В шаговой доступности находятся магазины, кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок в комплексе!