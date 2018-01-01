Жилой комплекс Элитный комплекс в центре популярного района
О комплексе
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Soho SUNGATE - элитный жилой комплекс в центре популярного района Аланьи Махмутлар. Расположен в 400 метрах от Средиземного моря.
В здание 9 этажей. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях. В дизайне лаконичные детали, спокойные тона, панорамные окна и стеклянные балконы, что предает легкость конструкции. Общая площадь участка 1.127 кв.м.
Квартиры представлены: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 три спальни и гостиная. Из каждой квартиры открывается панорамный и завораживающий вид на горы и Средиземное море.
Инфраструктура:
- Лобби;
- Открытый бассейн;
- Детский открытый бассейн;
- Крытый подогреваемый бассейн;
- Зона отдыха c шезлонгами;
- Сауна;
- Фитнес;
- Комната для пилатеса и йоги;
В шаговой доступности находятся магазины, кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки.
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