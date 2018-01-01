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Жилой комплекс Элитный комплекс в центре популярного района

Махмутлар центр, Турция
от € 145,411
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Жилой комплекс Элитный комплекс в центре популярного района
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О комплексе

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Soho SUNGATE - элитный жилой комплекс в центре популярного района Аланьи Махмутлар. Расположен в 400 метрах от Средиземного моря.

В здание 9 этажей. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях. В дизайне лаконичные детали, спокойные тона, панорамные окна и стеклянные балконы, что предает легкость конструкции. Общая площадь участка 1.127 кв.м.

Квартиры представлены: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 три спальни и гостиная. Из каждой квартиры открывается панорамный и завораживающий вид на горы и Средиземное море.

Инфраструктура:
- Лобби;
- Открытый бассейн;
- Детский открытый бассейн;
- Крытый подогреваемый бассейн;
- Зона отдыха c шезлонгами;
- Сауна;
- Фитнес;
- Комната для пилатеса и йоги;

В шаговой доступности находятся магазины, кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок в комплексе!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0
Цена за м², € 2 507
Цена квартиры, € 145 411
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 125.0
Цена за м², € 2 025
Цена квартиры, € 253 089
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Элитный комплекс в центре популярного района
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