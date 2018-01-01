  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом

Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом

Payallar, Турция
от € 110,494
;
Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
1 / 13
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Auris Park - расположен в районе Паяллар Аланьи в центре развитой инфраструктуры. В этом месте можно насладиться ландшафтными видами и Средиземным морем. Так же комплекс сочетает в себе современность, где можно полностью погрузиться в городскую атмосферу и уедениться в уютной обстановке.

Auris Park создавали лучшие архитекторы и дизайнеры. Панорамные окна и застекленные балконы создают легкость и эстетичность.

Квартиры представлены: 1+1 с одной спальней и гостиной, 2+1 двумя спальнями и гостиной, 3+1 дуплекс, 2+1 дуплекс, 4+1 дуплекс. Квартиры с дизайнерским интерьером, встроенной кухней и ванной комнатой.

Комплекс обладает собственной инфраструктурой:
- Открытая паркова;
- Открытый бассейн;
- Отдельный детский бассейн;
- Зона барбекю;
- Сауна;
- Фитнес-центр.

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.0
Цена за м², € 2 255
Цена квартиры, € 110 494
Местонахождение новостройки
Payallar, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Дизайнерские Виллы в элитном районе
Алания, Турция
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в экологичном районе
Авсаллар, Турция
от € 107,500
Вы просматриваете
Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
Payallar, Турция
от € 110,494
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Привлекательный объект в историческом центре Топкапы
Жилой комплекс Привлекательный объект в историческом центре Топкапы
Akarca, Турция
от € 442,770
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 69,79 до 266,99 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от € 123,000
Сдача в: 2024
Современный комплекс строится в одном из самых развитых районах г. Алания, Махмутлар. В данном районе есть государственные школы, детские частные сады, парки, современные кафе, магазины с эко продукцией и очень хорошо развит городской транспорт. Проект расположен в 2,5 км от моря, но благодаря трансферу предусмотренный для жителей ЖК до моря этот путь займет всего 3 минуты. На территории с площадью 10.000 м2 будет расположен основной блок, состоящий из 12-ти этажей, а также 9 блоков по 4 этажа всего 264 квартиры. В наличии имеются квартиры 2+1 и 5+1 дуплексы. На закрытой территории комплекса будет абсолютно вся инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни, для автомобилей на территории комплекса предусмотрены крытая и открытая парковки. Интерьер комплекса по своему уровню соответствует интерьерам высококлассных отелей. Комплекс будет введен в эксплуатацию в декабре 2024г. Поспешите подать заявку, так как осталось ограниченное количество квартир.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 206,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана. Расположение и объекты поблизости Благодаря своему центральному расположению можно легко добраться до многих супермаркетов, торговых центров, школ, больниц, станций метро: Esenkent, Hastane/Adliye, Gülsuyu, Cevizli, Atalar.
Realting.com
Перейти