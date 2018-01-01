Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
О комплексе
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Auris Park - расположен в районе Паяллар Аланьи в центре развитой инфраструктуры. В этом месте можно насладиться ландшафтными видами и Средиземным морем. Так же комплекс сочетает в себе современность, где можно полностью погрузиться в городскую атмосферу и уедениться в уютной обстановке.
Auris Park создавали лучшие архитекторы и дизайнеры. Панорамные окна и застекленные балконы создают легкость и эстетичность.
Квартиры представлены: 1+1 с одной спальней и гостиной, 2+1 двумя спальнями и гостиной, 3+1 дуплекс, 2+1 дуплекс, 4+1 дуплекс. Квартиры с дизайнерским интерьером, встроенной кухней и ванной комнатой.
Комплекс обладает собственной инфраструктурой:
- Открытая паркова;
- Открытый бассейн;
- Отдельный детский бассейн;
- Зона барбекю;
- Сауна;
- Фитнес-центр.
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