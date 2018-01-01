Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом

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Auris Park - расположен в районе Паяллар Аланьи в центре развитой инфраструктуры. В этом месте можно насладиться ландшафтными видами и Средиземным морем. Так же комплекс сочетает в себе современность, где можно полностью погрузиться в городскую атмосферу и уедениться в уютной обстановке.



Auris Park создавали лучшие архитекторы и дизайнеры. Панорамные окна и застекленные балконы создают легкость и эстетичность.



Квартиры представлены: 1+1 с одной спальней и гостиной, 2+1 двумя спальнями и гостиной, 3+1 дуплекс, 2+1 дуплекс, 4+1 дуплекс. Квартиры с дизайнерским интерьером, встроенной кухней и ванной комнатой.



Комплекс обладает собственной инфраструктурой:

- Открытая паркова;

- Открытый бассейн;

- Отдельный детский бассейн;

- Зона барбекю;

- Сауна;

- Фитнес-центр.



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