Жилой комплекс Экологичный комплекс в окружении гор

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Botanik Garden - жилой комплекс премиум класса в районе Кестель между Махмутларом и Тосмуром. 15 минут от центра Алании. Кестель - это место, где вы можете уединиться и насладиться красотой Средиземного моря и Торосских гор.



Комплекс “Botanic Garden” посмотрен из современных и экологичных материалов. Панорамные окна и открытые балконы создают лаконичный и современный вид. Площадь комплекса -12 000 кв. м. Комплекс создан из двух блоков пяти этажей.



Квартиры с современными планировками от 43 до 130 кв. м. Линейные двух - трехкомнатные, двухуровневые с двумя спальнями и двухуровневые с четырьмя спальнями. Квартиры с чистовой отделкой, с корпусной мебелью, кухни и ванны. Из квартир открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море.



Инфраструктура комплекса:

- Детская комната;

- Бассейн;

- Фитнес - центр;

- Сауна.



В нескольких минутах ходьбы современная инфраструктура с ресторанами, кафе, детская площадка, набережная с велодорожками. Также в Кестеле есть школа и университет.



Жилой комплекс Botanik Garden идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций.



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