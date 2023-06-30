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Жилой комплекс Экологичный комплекс в окружении гор

Каракокали, Турция
от € 210,000
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Жилой комплекс Экологичный комплекс в окружении гор
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О комплексе

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Botanik Garden - жилой комплекс премиум класса в районе Кестель между Махмутларом и Тосмуром. 15 минут от центра Алании. Кестель - это место, где вы можете уединиться и насладиться красотой Средиземного моря и Торосских гор.

Комплекс “Botanic Garden” посмотрен из современных и экологичных материалов. Панорамные окна и открытые балконы создают лаконичный и современный вид. Площадь комплекса -12 000 кв. м. Комплекс создан из двух блоков пяти этажей.

Квартиры с современными планировками от 43 до 130 кв. м. Линейные двух - трехкомнатные, двухуровневые с двумя спальнями и двухуровневые с четырьмя спальнями. Квартиры с чистовой отделкой, с корпусной мебелью, кухни и ванны. Из квартир открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море.

Инфраструктура комплекса:
- Детская комната;
- Бассейн;
- Фитнес - центр;
- Сауна.

В нескольких минутах ходьбы современная инфраструктура с ресторанами, кафе, детская площадка, набережная с велодорожками. Также в Кестеле есть школа и университет.

Жилой комплекс Botanik Garden идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.0
Цена за м², € 4 887
Цена квартиры, € 210 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 67.0
Цена за м², € 4 406
Цена квартиры, € 295 000
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Экологичный комплекс в окружении гор
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