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Жилой комплекс Роскошная квартира в тихом месте

Махмутлар центр, Турция
от € 164,924
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Жилой комплекс Роскошная квартира в тихом месте
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О комплексе

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Goldsun 11 - расположен в центре города района Махмутлар, в 300 метрах от моря. Комплекс совмещает в себе городскую жизинь и благодаря закрытой территории можно уединиться в спокойствии.

В комплексе есть собственная инфраструктура: Открытый бассейн, сауна, фитнес, зона отдыха, лаунж зона у бассейна.

Квартиры площадью 1+1 одна спальня и гостиная 58 кв.м. Пентхаусы 2+1 две спальни и одна гостинная 112 кв. м. Квартиры сдаются в чистовой отделке с дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью.

Инфраструктура:
- Супермаркеты;
- Ресторны;
- Кафе;
- Фруктовые лавки;
- Образовательный центр.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0
Цена за м², € 2 844
Цена квартиры, € 164 924
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 112.0
Цена за м², € 2 265
Цена квартиры, € 253 730
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Роскошная квартира в тихом месте
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