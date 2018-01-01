Жилой комплекс Роскошная квартира в тихом месте
О комплексе
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Goldsun 11 - расположен в центре города района Махмутлар, в 300 метрах от моря. Комплекс совмещает в себе городскую жизинь и благодаря закрытой территории можно уединиться в спокойствии.
В комплексе есть собственная инфраструктура: Открытый бассейн, сауна, фитнес, зона отдыха, лаунж зона у бассейна.
Квартиры площадью 1+1 одна спальня и гостиная 58 кв.м. Пентхаусы 2+1 две спальни и одна гостинная 112 кв. м. Квартиры сдаются в чистовой отделке с дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью.
Инфраструктура:
- Супермаркеты;
- Ресторны;
- Кафе;
- Фруктовые лавки;
- Образовательный центр.
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