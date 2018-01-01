Жилой комплекс Премиальная вилла с современной архитектурой
О комплексе
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Le Jardin Villas - частные виллы премиум-класса вблизи Goldcity в Каргыджаке.
Каргыджак - популярный курортный город в 17 км от Алании. Обладает всей необходимой современной инфраструктурой.
Комплекс построен на огражденной территории 6533 м.кв. с расстоянием до моря 2000 метров. Состоит из 18 вилл с современным дизайном, панорамными окнами, частным бассейном и озеленённой территорией.
Виллы представлены: дуплекс 3+1 площадью 200 - 225 - 250 кв.м. Триплекс 4+1 и площадью 250 км.м. С чистовой отделкой, с современной техникой, дизайнерской мебелью, встроенной ванной и кухней. Используются только современные и качественные материалы.
Каждая вилла обладает собственным бассейном и парковой.
Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Фитнес-центр;
- Салон красоты;
- Медицинские учреждения.
Идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций!
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