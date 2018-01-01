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Жилой комплекс Премиальная вилла с современной архитектурой

Каргыджак, Турция
от € 642,103
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Жилой комплекс Премиальная вилла с современной архитектурой
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О комплексе

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Le Jardin Villas - частные виллы премиум-класса вблизи Goldcity в Каргыджаке.

Каргыджак - популярный курортный город в 17 км от Алании. Обладает всей необходимой современной инфраструктурой.

Комплекс построен на огражденной территории 6533 м.кв. с расстоянием до моря 2000 метров. Состоит из 18 вилл с современным дизайном, панорамными окнами, частным бассейном и озеленённой территорией.

Виллы представлены: дуплекс 3+1 площадью 200 - 225 - 250 кв.м. Триплекс 4+1 и площадью 250 км.м. С чистовой отделкой, с современной техникой, дизайнерской мебелью, встроенной ванной и кухней. Используются только современные и качественные материалы.

Каждая вилла обладает собственным бассейном и парковой.

Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Фитнес-центр;
- Салон красоты;
- Медицинские учреждения.

Идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций!

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 120.0 – 148.0
Цена за м², € 5 139 – 5 351
Цена квартиры, € 642 103 – 760 565
Местонахождение новостройки
Каргыджак, Турция
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Жилой комплекс Премиальная вилла с современной архитектурой
Каргыджак, Турция
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от € 292,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Строящийся жилой комплекс в Авсаллар
Жилой комплекс Строящийся жилой комплекс в Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 102,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный проект, который будет расположен в 150 метрах от центра уютного района Авсаллар и 1400 метрах от моря. Его строительство начато в августе 2022 года, а завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года. Жилой проект представлен двумя жилыми блоками высотой в 9 этажей и полной внутренней инфраструктурой: открытый и крытый бассейны, детская площадка и игровая комната, парковка, зона для отдыха, сауна, римская парная, спортивный зал и площадка для спортивных занятий на открытом воздухе, электрогенератор. Что касается квартир, представленных к продаже, они обладают планировкой 1+1 и 2+1 дуплекс. В стоимость квартир уже входит чистовая отделка, сантехническое оборудование и корпусная кухонная мебель. Авсаллар – это район Алании, который славится своей великолепной природой и чистейшими песчаными пляжами с пологим входом в воду. Он находится в 25 км. от центра города и в 115 км от аэропорта Антальи, но здесь очень удобная транспортная развязка и налажены автобусные маршруты, поэтому, расстояния не имеют большого значения. Кроме того, в районе хорошо развита инфраструктура – здесь вы найдете как сетевые продуктовые магазины, так и маленькие частные лавки, базар. Также, он славится большим выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, которые вы найдёте повсюду.  
Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Демирташ
Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Демирташ
Akarca, Турция
от € 124,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 44 до 80 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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