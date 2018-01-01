Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Marelatus Residence - жилой комплекс в районе Алании, в курортном современном пригороде Каргыджаке. С завораживающими видами на море и горы. Состоит из двух блоков. Общая площадь - 8 000 кв.м.
Каргыджак - это восточный район Аланьи, расположенный в 17 км от центра города. Обладает всей необходимой современной инфраструктурой. Здесь можно получить полное спокойствие и уединение с природной.
Квартиры представлены: 1+1 спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная. С панорамными окнами, с видом на Средиземное море и горы. Территория окружена озеленением и ландшафтными видами.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Фитнес - центр;
- Парковка;
- Теннисный корт;
- Спа;
- Детская площадка.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!