Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море

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Marelatus Residence - жилой комплекс в районе Алании, в курортном современном пригороде Каргыджаке. С завораживающими видами на море и горы. Состоит из двух блоков. Общая площадь - 8 000 кв.м.



Каргыджак - это восточный район Аланьи, расположенный в 17 км от центра города. Обладает всей необходимой современной инфраструктурой. Здесь можно получить полное спокойствие и уединение с природной.



Квартиры представлены: 1+1 спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная. С панорамными окнами, с видом на Средиземное море и горы. Территория окружена озеленением и ландшафтными видами.



Инфраструктура:

- Бассейн;

- Фитнес - центр;

- Парковка;

- Теннисный корт;

- Спа;

- Детская площадка.



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