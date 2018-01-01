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Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море

Каргыджак, Турция
от € 131,980
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Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море
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О комплексе

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Marelatus Residence - жилой комплекс в районе Алании, в курортном современном пригороде Каргыджаке. С завораживающими видами на море и горы. Состоит из двух блоков. Общая площадь - 8 000 кв.м.

Каргыджак - это восточный район Аланьи, расположенный в 17 км от центра города. Обладает всей необходимой современной инфраструктурой. Здесь можно получить полное спокойствие и уединение с природной.

Квартиры представлены: 1+1 спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная. С панорамными окнами, с видом на Средиземное море и горы. Территория окружена озеленением и ландшафтными видами.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Фитнес - центр;
- Парковка;
- Теннисный корт;
- Спа;
- Детская площадка.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², € 2 490
Цена квартиры, € 131 980
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 131.0
Цена за м², € 2 231
Цена квартиры, € 292 241
Местонахождение новостройки
Каргыджак, Турция
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