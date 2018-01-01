Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем
О комплексе
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Goldsun 12 - это уникальный жилой комплекс, сочетающий в себя современный дизайн, уют и гармонию. Комплекс расположен в районе Махмутлар в 300 метрах моря.
Квартиры доступны в нескольких вариантах: 1+1 54 кв.м и 62,5 кв.м. 2+1 79 кв.м и 88 кв.м. Пентхаусы 2+1 94 кв.м. и 109 кв.м, Пентхаусы 3+1 144 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка,
высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели.
Комплекс состоит из одного блока 9 этажей. Обладает собственной современной инфраструктурой:
- Бассейн;
- Зона барбекю;
- Фитнес - зал;
- Лобби;
- Настольный теннис;
- Детская площадка.
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