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Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем

Махмутлар центр, Турция
от € 153,214
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Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем
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О комплексе

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Goldsun 12 - это уникальный жилой комплекс, сочетающий в себя современный дизайн, уют и гармонию. Комплекс расположен в районе Махмутлар в 300 метрах моря.

Квартиры доступны в нескольких вариантах: 1+1 54 кв.м и 62,5 кв.м. 2+1 79 кв.м и 88 кв.м. Пентхаусы 2+1 94 кв.м. и 109 кв.м, Пентхаусы 3+1 144 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка,
высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели.

Комплекс состоит из одного блока 9 этажей. Обладает собственной современной инфраструктурой:
- Бассейн;
- Зона барбекю;
- Фитнес - зал;
- Лобби;
- Настольный теннис;
- Детская площадка.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 54.0
Цена за м², € 2 837
Цена квартиры, € 153 214
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 79.0
Цена за м², € 2 434
Цена квартиры, € 192 249
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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