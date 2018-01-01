Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.



Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!



- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!



Goldsun 12 - это уникальный жилой комплекс, сочетающий в себя современный дизайн, уют и гармонию. Комплекс расположен в районе Махмутлар в 300 метрах моря.



Квартиры доступны в нескольких вариантах: 1+1 54 кв.м и 62,5 кв.м. 2+1 79 кв.м и 88 кв.м. Пентхаусы 2+1 94 кв.м. и 109 кв.м, Пентхаусы 3+1 144 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка,

высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели.



Комплекс состоит из одного блока 9 этажей. Обладает собственной современной инфраструктурой:

- Бассейн;

- Зона барбекю;

- Фитнес - зал;

- Лобби;

- Настольный теннис;

- Детская площадка.



Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.