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Жилой комплекс Комплекс с собственной инфраструктурой

Махмутлар центр, Турция
от € 125,889
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Жилой комплекс Комплекс с собственной инфраструктурой
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О комплексе

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Goldsun 13 современный жилой комплекс в пешей доступности от центра Махмутлара. В 300 метрах от моря.

Комплекс из одного блока 5 этажей. С собственной инфраструктурой и ландшафтным озеленением. На территории доступно: Зона отдыха
сауна, спортзал, стоянка для велосипедов.

В продаже доступны квартиры 1+1 55 квм.м. Пентхаусы 2+1 110 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка, высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели.

Инфраструктура:
- Супермаркеты;
- Ресторны;
- Кафе;
- Фруктовые лавки;
- Образовательный центр.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², € 2 289
Цена квартиры, € 125 889
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², € 1 845
Цена квартиры, € 202 984
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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