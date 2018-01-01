Жилой комплекс Комплекс с собственной инфраструктурой

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Goldsun 13 современный жилой комплекс в пешей доступности от центра Махмутлара. В 300 метрах от моря.



Комплекс из одного блока 5 этажей. С собственной инфраструктурой и ландшафтным озеленением. На территории доступно: Зона отдыха

сауна, спортзал, стоянка для велосипедов.



В продаже доступны квартиры 1+1 55 квм.м. Пентхаусы 2+1 110 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка, высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели.



Инфраструктура:

- Супермаркеты;

- Ресторны;

- Кафе;

- Фруктовые лавки;

- Образовательный центр.



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