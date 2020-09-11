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Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !

Yalinayak, Турция
от € 65,000
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Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
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О комплексе

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 65.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ!

г. Мерсин / г. Эрдемли район АЯШ

Жилой комплекс 12 этажный

Вид на море с 3 этажа

1+1 – 48 М2 полезная площадь – 1 этаж от 65.00 ЕВРО

2+1 – 84,69 М2 полезная площадь – 4 этаж 100.000 ЕВРО

1+1 – 78,42 М2 полезная площадь DUBLEKS – 12 этаж 90.000 ЕВРО

Квартира включает:

1.Кухонный гарнитур

2.Мебель в ванной комнате

3.Система хранения

4.Столярные изделия

5.Подвесной потолок

6.Ламинат на полу

7.Керамическая плитка в санузлах и прихожей

8.Душевая кабина

9.Сантехника

10.Металлическая входная дверь

11.Оконные блоки

12.Подводка под кондиционер

13.Подводка под газ

14.Подводка под телевизор

15.Межкомнатные двери

16.Стеклянное ограждение балкона

17.Розетки

Территория ЖК включает:

1.Взрослый и детский открытый бассейн

2.Детсая площадка

3.Беседки

4.Зоны барбекю

5.Парковое озеленение

6.Парковка

7.Помещение для управляющего

8.Два лифта

9.Автоматические двери на въезде

10.Генератор

Пляж 100 метров
Мигрос 300 метров
Рестораны 200 метров
Центр Мерсина 50 км

Эрдемли 15 км

Начало 15.02.2023 г.

Конец стройки 01.07.2024 г.

Местонахождение новостройки
Yalinayak, Турция
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Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
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