Квартира в новостройке Для проживания или для инвестиций !

Авсаллар, Турция

Это предложение отлично вам подойдет, если вы подыскиваете квартиру с видом на море, двумя спальнями, большой площадью, готовую к заселению, для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря. У нашей компании на продажу появилось предложение от собственника: квартира с отличным ремонтом, мебелью и техникой. Квартира, планировки 2+1 и общей площадью 110 м² имеет просторную гостиную, совмещённую с кухонной зоной. Кухонный гарнитур с большой рабочей поверхностью и множеством мест для хранения кухонных принадлежностей. Для вашего удобства в квартире 2 ванные комнаты полностью укомплектованы. 2 просторных балкона, ориентированы на южную сторону с прекраснейшим видом на море. Квартира продается в той комплектации, как представлено на фото. Апартаменты расположились на 4 этаже. Комплекс имеет большую закрытую, охраняемую территорию, с хорошей как внешней, так и внутренней инфраструктурой, где каждый найдет себе занятие по душе.Комплекс имеет отличное расположение: района Авсаллар, расстояние до составляет 900 м. Вокруг резиденции находятся все объекты социальной инфраструктуры. Здесь расположены уютные кафе и рестораны, сетевые магазины, разнообразные лавки, отделения банков и банкоматы, остановка общественного транспорта. По всем вопросом свяжитесь с нами – наши менеджеры, с радостью, ответят на них. Уличный бассейн Закрытый бассейн Аквапарк и водные горки Фитнес-центр Игровая комната Детская игровая площадка Поднимать Генератор Безопасность Система спутникового телевидения Массажный кабинет и СПА