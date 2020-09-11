Квартира в новостройке Для проживания или для инвестиций !
О комплексе
МОРЕ В ПОДАРОК !!!
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г. Мерсин, район Тесе, газифицированный район.
В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры
1+1 – 56 М2 – 65.000 ЕВРО
2+1 – 77 М2 – 79.000 ЕВРО
Расстояние до моря: 300 метров
Общие характеристики
Система природного газа (центральная)
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Внутренний пожарный извещатель
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Кухонные столешницы
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Шпунтованный паркет 10 мм
Стеклянные балконные перила
Особенности социальной зоны
Уличный бассейн
Открытая парковка
Открытая детская площадка
Камелия
Фитнес, сауна и хаммам под блоком B
Первый взнос 50%, остальное в рассрочку беспроцентную!!!
НАЧАЛО: 30.12.2022 года
ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024 года