Жилой комплекс Роскошный комплекс в популярном районе
О комплексе
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Жилой комплекс AHM SUNSHINE 2 расположен в Паялларе, в одном из самых развивающихся районов Аланьи.
В этом районе можно наслаждаться хвойными лесами, цитрусовыми садами и красивым песчаными пляжами. От центра Алании - 15 минут.
Квартира представлены с разными современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 двухуровневая, 4+1 двухуровневая. В чистовой отделке.
Внутренняя инфраструктура соответствует уровню пятизвездочного отеля, предусмотрены три бассейна – открытый, закрытый и детский, современная SPA-зона, фитнес-центр, кинотеатр, бильярд, теннисный корт, баскетбольная площадка, беседки и зоны для отдыха, детские игровые площадки, открытая автостоянка.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Аптека;
- Магазин;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны.
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