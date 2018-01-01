Жилой комплекс Роскошный комплекс в популярном районе

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Жилой комплекс AHM SUNSHINE 2 расположен в Паялларе, в одном из самых развивающихся районов Аланьи.



В этом районе можно наслаждаться хвойными лесами, цитрусовыми садами и красивым песчаными пляжами. От центра Алании - 15 минут.



Квартира представлены с разными современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 двухуровневая, 4+1 двухуровневая. В чистовой отделке.



Внутренняя инфраструктура соответствует уровню пятизвездочного отеля, предусмотрены три бассейна – открытый, закрытый и детский, современная SPA-зона, фитнес-центр, кинотеатр, бильярд, теннисный корт, баскетбольная площадка, беседки и зоны для отдыха, детские игровые площадки, открытая автостоянка.



Инфраструктура:

- Образовательные учреждения;

- Аптека;

- Магазин;

- Салон красоты;

- Кафе;

- Рестораны.



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