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Жилой комплекс Роскошный комплекс в популярном районе

Payallar, Турция
от € 103,500
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Жилой комплекс Роскошный комплекс в популярном районе
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О комплексе

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Жилой комплекс AHM SUNSHINE 2 расположен в Паялларе, в одном из самых развивающихся районов Аланьи.

В этом районе можно наслаждаться хвойными лесами, цитрусовыми садами и красивым песчаными пляжами. От центра Алании - 15 минут.

Квартира представлены с разными современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 двухуровневая, 4+1 двухуровневая. В чистовой отделке.

Внутренняя инфраструктура соответствует уровню пятизвездочного отеля, предусмотрены три бассейна – открытый, закрытый и детский, современная SPA-зона, фитнес-центр, кинотеатр, бильярд, теннисный корт, баскетбольная площадка, беседки и зоны для отдыха, детские игровые площадки, открытая автостоянка.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Аптека;
- Магазин;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 63.0
Цена за м², € 1 639
Цена квартиры, € 103 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 74.0
Цена за м², € 1 746
Цена квартиры, € 129 500
Местонахождение новостройки
Payallar, Турция
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Жилой комплекс Роскошный комплекс в популярном районе
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Застройщик: Property Advisor Turkey

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- Блок отеля
- Школьный колледж
- больничный блок
- Бизнес ( Блок рабочих мест )
- Блок ложи ( Домашний офис )
- Блок сюиты ( Домашний офис )
- VIP-блок ( Квартира )
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Застройщик: Stay Property
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе.

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