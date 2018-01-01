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Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья

Каракокали, Турция
от € 145,500
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Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья
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О комплексе

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ROYAL GARDEN расположен в прекрасном районе города Аланья - Кестель.

Комплекс привлекает своим архитектурным дизайном и современной инфраструктурой. Общая площадь комплекса - 3090 кв.м. Комплекс состоит из двух блоков. Расстояние до моря -1600 метров.

В комплексе представлены квартиры дуплекс с террасой, с современными планировками и различными вариантами. Площадью от 92 кв.м. до 151 кв.м. Начиная от квартир 1+1 дуплекс и заканчивая планировкой 4+1 дуплекс.

Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Беседки для отдыха;
- Кинотеатр;
- Паровая комната;
- Парковка;
- Сауна;
- Открытая и закрытая детская площадка;
- Фитнесс зал.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², € 2 379
Цена квартиры, € 145 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 93.0
Цена за м², € 2 633
Цена квартиры, € 245 500
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья
Каракокали, Турция
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Новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами строится в самом центре Алании. Жилой Комплекс расположен в превосходном районе в окружении всей городской инфраструктуры, в 1300м от моря и песчаного пляжа Клеопатра.
В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. 
Проект состоит из одного 6-ти этажного жилого блока, который включает в себя 20 комфортабельных апартаментов. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 3+1.
Все квартиры продаются с высококачественной отделкой, стальными входными дверями, кухонными гарнитурами, сантехникой и пр.
Сдача в эксплуатацию проекта ожидается в декабре 2023г.
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