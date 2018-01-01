Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья
О комплексе
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ROYAL GARDEN расположен в прекрасном районе города Аланья - Кестель.
Комплекс привлекает своим архитектурным дизайном и современной инфраструктурой. Общая площадь комплекса - 3090 кв.м. Комплекс состоит из двух блоков. Расстояние до моря -1600 метров.
В комплексе представлены квартиры дуплекс с террасой, с современными планировками и различными вариантами. Площадью от 92 кв.м. до 151 кв.м. Начиная от квартир 1+1 дуплекс и заканчивая планировкой 4+1 дуплекс.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Беседки для отдыха;
- Кинотеатр;
- Паровая комната;
- Парковка;
- Сауна;
- Открытая и закрытая детская площадка;
- Фитнесс зал.
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