Жилой комплекс Апартаменты в прекрасном районе города Аланья

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ROYAL GARDEN расположен в прекрасном районе города Аланья - Кестель.



Комплекс привлекает своим архитектурным дизайном и современной инфраструктурой. Общая площадь комплекса - 3090 кв.м. Комплекс состоит из двух блоков. Расстояние до моря -1600 метров.



В комплексе представлены квартиры дуплекс с террасой, с современными планировками и различными вариантами. Площадью от 92 кв.м. до 151 кв.м. Начиная от квартир 1+1 дуплекс и заканчивая планировкой 4+1 дуплекс.



Инфраструктура:

- Открытый бассейн;

- Беседки для отдыха;

- Кинотеатр;

- Паровая комната;

- Парковка;

- Сауна;

- Открытая и закрытая детская площадка;

- Фитнесс зал.



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