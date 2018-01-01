Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в экологичном районе
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
LEGEND LOFT - жилой комплекс премиум-класса расположен в Авсалларе под Аланией, в 800 метрах от центра пригорода. Авсаллар - экологически чистый район Алании, окруженный хвойными лесами, горами и Средиземным морем с песчаными пляжами.
Legend Loft состоит из шести 10-этажных жилых блоков. Площадь комплекса составляет 33 325 кв.м. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях.
В комплексе представлены квартиры 1+1 площадью 51-58 кв.м. 2+1 площадью 72 кв.м. Дуплекс 2+1 площадью 95 -116 кв.м. Дуплекс 5+1 площадью 144 -149 кв.м.
Современный комплекс богат собственной инфраструктурой:
- Благоустроенная озелененная территория
- Ландшафтный сад
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Фитнес-центр
- Закрытый бассейн
- Турецкий хамам
- Массажный кабинет
- Кинотеатр
- Детская площадка
- Зоны барбекю
- Теннисный корт
- Спортивная площадка
- Автомобильная парковка
Вся современная инфраструктура района находится в шаговой доступности: супермаркеты, магазины, кафе, рестораны.
Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Турции! Консультация БЕСПЛАТНО!