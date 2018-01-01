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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в экологичном районе

Авсаллар, Турция
от € 107,500
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в экологичном районе
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О комплексе

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LEGEND LOFT - жилой комплекс премиум-класса расположен в Авсалларе под Аланией, в 800 метрах от центра пригорода. Авсаллар - экологически чистый район Алании, окруженный хвойными лесами, горами и Средиземным морем с песчаными пляжами.

Legend Loft состоит из шести 10-этажных жилых блоков. Площадь комплекса составляет 33 325 кв.м. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях.

В комплексе представлены квартиры 1+1 площадью 51-58 кв.м. 2+1 площадью 72 кв.м. Дуплекс 2+1 площадью 95 -116 кв.м. Дуплекс 5+1 площадью 144 -149 кв.м.

Современный комплекс богат собственной инфраструктурой:
- Благоустроенная озелененная территория
- Ландшафтный сад
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Фитнес-центр
- Закрытый бассейн
- Турецкий хамам
- Массажный кабинет
- Кинотеатр
- Детская площадка
- Зоны барбекю
- Теннисный корт
- Спортивная площадка
- Автомобильная парковка

Вся современная инфраструктура района находится в шаговой доступности: супермаркеты, магазины, кафе, рестораны.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0
Цена за м², € 2 103
Цена квартиры, € 107 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 71.0
Цена за м², € 2 227
Цена квартиры, € 158 500
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 213 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 170 м2. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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