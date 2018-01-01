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Жилой комплекс Комплекс в окружении живописной природы

Авсаллар, Турция
от € 197,500
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Жилой комплекс Комплекс в окружении живописной природы
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О комплексе

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DIAMOND LOFT. Жилой комплекс класса люкс расположен в живописном курортном районе Авсаллар. Находится в 25 км от центра Аланьи.

Diamond Loft построен в современном стиле из двух отдельных 10 этажных зданий. Комплекс общей площадью 7568 кв.м. Обладает красивыми пляжами и живописной озеленённой природой.

Квартиры представлены современными планировками: 1+1, 57-79 кв.м. 2+1, 83-88 кв.м. Дуплексы 2+1, 3+1, 5+1, 105-178 кв.м. С полной люксовой отделкой "под ключ".

Инфраструктура комплекса:
- Открытый и крытый бассейны (с подогревом);
- Детский бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Турецкие бани;
- Детская площадка;
- Теннисный корт, настольный теннис;
- Площадка для барбекю.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 96.0
Цена за м², € 2 177
Цена квартиры, € 209 500
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 102.0
Цена за м², € 1 931
Цена квартиры, € 197 500
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Property Advisor Turkey

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Жить качественной жизнью в стильных и современных апартаментах

 
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