Жилой комплекс Комплекс в окружении живописной природы
О комплексе
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DIAMOND LOFT. Жилой комплекс класса люкс расположен в живописном курортном районе Авсаллар. Находится в 25 км от центра Аланьи.
Diamond Loft построен в современном стиле из двух отдельных 10 этажных зданий. Комплекс общей площадью 7568 кв.м. Обладает красивыми пляжами и живописной озеленённой природой.
Квартиры представлены современными планировками: 1+1, 57-79 кв.м. 2+1, 83-88 кв.м. Дуплексы 2+1, 3+1, 5+1, 105-178 кв.м. С полной люксовой отделкой "под ключ".
Инфраструктура комплекса:
- Открытый и крытый бассейны (с подогревом);
- Детский бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Турецкие бани;
- Детская площадка;
- Теннисный корт, настольный теннис;
- Площадка для барбекю.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!