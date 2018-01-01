Жилой комплекс Комплекс в окружении живописной природы

Каргыджак, Турция

Комплекс расположен на холме между Торосскими горами и Средиземным морем, в 3 км от пляжа. Благодаря расположению вид из любого окна комплекса позволяет оценить всю красоту окружающей природы. Gold City - это удивительный комплекс площадью 175 000 кв.м., в котором есть все для полноценного отдыха на его территории. Проект имеет большую площадь общего назначения из бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и предлагает своим гостям роскошный отдых с ресторанами, спа-салонами и круглосуточной охраной. На территории 8 ресторанов с турецкой, французской, китайской и другими кухнями. На первом этаже есть огромный спа-центр, в котором вы можете воспользоваться услугами массажа, турецкой баней и многими другими услугами. Также есть детские игровые комнаты. Для владельцев курсирует бесплатный автобус до частного пляжа, расположенного на побережье Каргыджака. Из окон двухкомнатной квартиры открывает потрясающий вид на море и сады. Апартаменты продаются полностью меблированными, включая технику. Футбольные поляТеннисные кортыВолейбольные и баскетбольные площадкиБеговые дорожкиСПА ЦентрОткрытые, закрытый бассейн и детский АквапаркЧастный пляж с водными видами спортаЗал для конференцийТВ Зал8 ресторанов A la Carte & Шведский стол6 баровЛоббиДиско и ночной барШоппинг ЦентрКинотеатрФитнесс залИгравой зал (боулинг, пинг-понг, бильярд)Мини ГольфДетский КлубИгровая площадкаМедицинский ЦентрЗубная КлиникаСалон КрасотыПлощадка для посадки вертолетаДоставка на пляжБесплатный автобус до АланииЗонты, шезлонги на пляже и многое другое.