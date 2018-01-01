Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира
О комплексе
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HP11 Edirne Lala Paşa City - новый жилой комплекс вдали от городской суеты. Окружен современной архитектурой и естественной природой.
Комплекс расположен на территории 1 400 кв.м. В 15 минутах от центра Эдирне и в 3 минутах от центра Лалапаша.
Жилой комплекс представляет квартиры современной планировкой 1+1 одна спальня и гостиная. Площадью 63 кв.м. С открытыми балконами и панорамным видом на город.
В комплексе находится 20 магазинов и 24 квартир. Также в комплексе у каждого собственника есть свое парковочное место.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
HP11 Edirne Lala Paşa City - это идеально решение для постоянного проживания и инвестиций!
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