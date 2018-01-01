  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира

Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира

Сарыер, Турция
от € 68,950
;
Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

HP11 Edirne Lala Paşa City - новый жилой комплекс вдали от городской суеты. Окружен современной архитектурой и естественной природой.

Комплекс расположен на территории 1 400 кв.м. В 15 минутах от центра Эдирне и в 3 минутах от центра Лалапаша.

Жилой комплекс представляет квартиры современной планировкой 1+1 одна спальня и гостиная. Площадью 63 кв.м. С открытыми балконами и панорамным видом на город.

В комплексе находится 20 магазинов и 24 квартир. Также в комплексе у каждого собственника есть свое парковочное место.

Инфраструктура:
- Магазины;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Отделения банка;
- Салон красоты.

HP11 Edirne Lala Paşa City - это идеально решение для постоянного проживания и инвестиций!

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 63.0
Цена за м², € 1 094
Цена квартиры, € 68 950
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Уютная жизнь вдали от городской суеты Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Роскошный ЖК в центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Goerele Mahallesi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Инвестиционно-привлекательная квартира
Сарыер, Турция
от € 68,950
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 150 м2.Расстояние до моря 350 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Преимущества
  • Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%.
  • Скидка 15% за оплату всей суммы сразу.
  • Подходит под гражданство.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Белградским лесом и двумя главными деловыми районами Стамбула — Маслаком и Левентом. Благодаря близкому расположению к автомагистрали TEM (Е80) удобно добираться до центральных районов, аэропорта и мостов через Босфор.

  • Автомагистраль ТЕМ - 450 метров
  • Босфорский мост - 10 км
  • Автобусная остановка - 400 метров
  • Станция метро - 2,6 км
  • Парк - 8 минут
  • Крупный торговый центр - 2 минуты
  • Университет - 8 минут
  • Аэропорт Стамбула - 22 минуты
Realting.com
Перейти