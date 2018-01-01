Жилой комплекс Роскошная вилла в живописном районе
О комплексе
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RUMİ VİLLALARI. Виллы расположены в живописном районе Инджекум. Общая территория - 7 000 кв.м. 24 виллы - дуплекс.
С каждой виллы можно наблюдать завораживающий вид на Средиземное море.
Виллы представлены жилой площадью 155 кв.м. Территория одной виллы - 300 кв.м. Все спальни, имею собственную ванну. Каждая вилла обладает собственным бассейном с подогревом и садом.
Вилла сдается в чистовой отделке: встроенная кухня американского типа, оборудованные ванные комнаты, потолки с точечным и лэд освещением, видеофон, система противопожарной сигнализации.
Инфраструктура:
- Бассейн с подогревом;
- Детская площадка;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-центр.
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