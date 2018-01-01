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Жилой комплекс Роскошная вилла в живописном районе

Alara, Турция
от € 340,000
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Жилой комплекс Роскошная вилла в живописном районе
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О комплексе

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RUMİ VİLLALARI. Виллы расположены в живописном районе Инджекум. Общая территория - 7 000 кв.м. 24 виллы - дуплекс.

С каждой виллы можно наблюдать завораживающий вид на Средиземное море.

Виллы представлены жилой площадью 155 кв.м. Территория одной виллы - 300 кв.м. Все спальни, имею собственную ванну. Каждая вилла обладает собственным бассейном с подогревом и садом.

Вилла сдается в чистовой отделке: встроенная кухня американского типа, оборудованные ванные комнаты, потолки с точечным и лэд освещением, видеофон, система противопожарной сигнализации.

Инфраструктура:
- Бассейн с подогревом;
- Детская площадка;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-центр.

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Местонахождение новостройки
Alara, Турция
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Жилой комплекс Новый комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2024

Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и живописное, с красивыми бухтами, песчаными и галечными пляжами - отлично подходит для тех, кто ценит спокойный образ жизни в окружении великолепной природы.
Район только набирает популярность как туристическое место, имеет свой аэропорт, который принимает как внутренние так и международные рейсы, активно развивается  инфраструктура - все это главные привлекательные особенности этого региона.

Наш проект  расположен на территории 4 065 м2, и включает в себя 84 квартиры:
•70 квартир 1+1, площадь брутто 47 м2 (нетто 41 м2)
•6 квартир 2+1, площадь брутто 65 м2 (нетто 58 м2)
•5 дуплексов 2+1, площадь брутто 100 м2 (нетто 88 м2)
•3 дуплекса 3+1, площадь брутто 127 м2 (нетто 115 м2)
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с аква горкой, закрытый бассейн, фитнес зал, спа, сауна, паровая, салон красоты, зона отдыха, зона барбекю, кинотеатр, игровая комната, мульти корт, детская площадка, ландшафтный дизайн, генератор, камеры видеонаблюдения 24 часа, видеодомофон

Расстояние до центра – 1,5 км
Расстояние до аэропорта - 6 км
Расстояние до Анталии - 180 км 
Расстояние до Алании - 40 км 
 
 
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.

Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.

  • Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
  • метро Хузури - 1.9 км
  • метро Малтепе - 2 км
  • ТЦ Hilltown - 4.8 км
  • ТЦ Piazza AVM - 5 км
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