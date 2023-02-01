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Жилой комплекс Апартаменты в престижном районе Алании

Каракокали, Турция
от € 180,000
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Жилой комплекс Апартаменты в престижном районе Алании
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О комплексе

Serdar Uygun Premium Residence Oba находится в районе Оба - одном из самых престижных и благоустроенных районов г. Аланьи. Уникальная архитектура и комфортная среда обитания делают его идеальным местом для жизни и отдыха.

Проект включает 7 пятиэтажных блоков, в которых предлагаются 268 апартаментов площадью от 50 до 146 кв. м. Есть квартиры с собственным бассейном и террасой.

Квартиры включают окна с двойным остеклением, систему теплых полов, использование шумоизоляци, систему ""умный дом"", видеодомафон, панорманые окна, кухонный гарнитур, обустроенный санузел, центральную спутниковую систему.

На закрытой охраняемой территории комплекса запланировано создание собственной инфраструктуры уровня пятизвездочного отеля: 3 огромных бассейна (открытый, крытый и детский), SPA-зона (турецкая баня, сауна, джакузи), массажный кабинет, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, ресторан, кинотеатр, зоны для отдыха и барбекю, детский клуб, гараж. Предусмотрены консьерж-служба и круглосуточная охрана.

Расстояние до моря составляет 2600 м, для проживающих будет организован постоянный удобный трансфер.

Инфраструктура комплекса:
- Фитнес-центр
- Сад с фруктовыми и экзотическими деревьями
- Бассейн с водными горками для взрослых и детей
- Открытые и закрытые игровые площадки
- Турецкая баня\сауна\паровая комната
- Кинотеатр
- Кафе
- Теннисный корт
- Беседки для отдыха
- Прогулочные дорожки
- Круглосуточная охрана, видеонаблюдение

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:
- Хорошая транспортная доступность
- Эксклюзивный проект
- Приватная территория
- Ландшафтный дизайн
- Высокий доход от аренды
- Экологически чистый район

Позвоните или напишите нам, и мы предоставим лучше объекты под Ваш запрос. Мы на связи в любое время!)

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², € 3 623
Цена квартиры, € 180 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 133.0
Цена за м², € 3 367
Цена квартиры, € 445 000
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в престижном районе Алании
Каракокали, Турция
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Застройщик: Premium Real Estate NSM

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Турция, г. Мерсин, район Мезитли 

1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2

2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2

Индивидуальная система природного газа

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Полный генератор

Внутренние особенности

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Стены окрашены водостойкой краской

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Особенности социальной зоны

Открытый бассейн

Открытая парковка

Детская игровая площадка

Камелия

Расстояние до моря: 495 метров. Очень хорошая набережная. Район Соли Центр.

Начало: 30.02.2023 года

Окончание: 30.04.2024 года

 
Жилой комплекс Современный комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1.Площадь апартаментов от 53 до 222 квадратных метра. Расстояние до моря 1400 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой квартал 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эти апартаменты с 3 спальнями, расположенные в зеленом апельсиновом саду Оба, Аланья, мы находим этот новый комплекс из 65 просторных, тихих и роскошных квартир на продажу. этот комплекс находится так близко к больнице, торговому центру и центру города, что всего в 5 минутах езды по новой дороге. В комплексе есть 2 спальни, апартаменты с 3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Это 3-х спальные апартаменты с отдельной кухней в Алании площадью от 140 м2 до 220 м2. Есть высококачественные ванные комнаты с высококачественными смесителями и тропическим душем. Кухня с высококачественной столешницей, ламинат, глянцевые кухонные шкафы с высококачественными петлями. Эти элегантные апартаменты идеально подходят для постоянного проживания и сдачи в аренду.   Зачем покупать эту квартиру с 3 спальнями в Алании? Просторная квартира Отдельная кухня Использованы качественные материалы Расположена в тихом районе Комплекс расположен в тихой зеленой части Аланьи, недалеко от больницы и торговых центров. Старый центр города находится в 5 минутах езды. От новой дороги центр города находится всего в 5 минутах от вас. Никакой спешки, никакого движения. Пляж около 1,5 км, до пляжа Клеопатры 10 минут на машине.
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