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Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж

Аланья, Турция
от € 249,156
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Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
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О комплексе

Antares City Residence - стильный, малоэтажный ЖК класса «люкс» с инфраструктурой отдыха, фитнеса и СПА, с парковкой. Комплекс имеет современный дизайн и отличное расположение. В шаговой доступности инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.

Из окон квартир открывается фантастичейский горный пейзаж!

Согласно плану, в комплексе предусмотрены бассейн, крытая игровая площадка, респешн, зоны для барбекю, камера безопасности, генератор, открытая и закрытая автостоянки, аквапарк и фитнес.

Каждая квартира оборудована кухонным шкафом, встроенной ванной комнатой, напольным керамическим покрытием, скрытым светодиодным освещением в потолках, системой звуко- и теплоизолированных окон, качественными деревянными дверями, системой кабельного спутникового телевидения, видеодомофоном, стальной дверью, Wi-Fi.

ЖК идеален для семейного проживания, имеет продуманные планировки!

Престижная локация является огромным плюсом — квартиры в Аланье круглогодично дорого сдаются и дорожают на 30-40% в год.

РАССТОЯНИЕ ДО КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ:
- Море и пляж: 1,3 км
- Аэропорт Газипаша: 40 км.
- Аэропорт Анталии: 130 км.
- Центр Алании: 1 км.
- Мед учреждения: 4 км.

Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 103.0
Цена за м², € 2 435
Цена квартиры, € 249 156
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 156.0
Цена за м², € 1 976
Цена квартиры, € 306 254
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
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окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Кондиционеры
  • Центральное отопление
  • Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка)
  • Ламинат
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.
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Сдача в: 2023
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Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 60 до 323 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
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  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
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