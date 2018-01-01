Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
О комплексе
Antares City Residence - стильный, малоэтажный ЖК класса «люкс» с инфраструктурой отдыха, фитнеса и СПА, с парковкой. Комплекс имеет современный дизайн и отличное расположение. В шаговой доступности инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.
Из окон квартир открывается фантастичейский горный пейзаж!
Согласно плану, в комплексе предусмотрены бассейн, крытая игровая площадка, респешн, зоны для барбекю, камера безопасности, генератор, открытая и закрытая автостоянки, аквапарк и фитнес.
Каждая квартира оборудована кухонным шкафом, встроенной ванной комнатой, напольным керамическим покрытием, скрытым светодиодным освещением в потолках, системой звуко- и теплоизолированных окон, качественными деревянными дверями, системой кабельного спутникового телевидения, видеодомофоном, стальной дверью, Wi-Fi.
ЖК идеален для семейного проживания, имеет продуманные планировки!
Престижная локация является огромным плюсом — квартиры в Аланье круглогодично дорого сдаются и дорожают на 30-40% в год.
РАССТОЯНИЕ ДО КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ:
- Море и пляж: 1,3 км
- Аэропорт Газипаша: 40 км.
- Аэропорт Анталии: 130 км.
- Центр Алании: 1 км.
- Мед учреждения: 4 км.
Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!