Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
О комплексе
Antares Koru Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строительства и уровнем пятизведочного отеля! Богатая инфраструктура комплекса сделает ваш отдых и проживание максимально комфортными!
Комплекс расположен на площади 5500м2, состоит из 2 блоков 10 этажей, и имеет 96 квартир.Расположен в инвестиционно привлекательном городе Газипаша. Месторасположение выделяется наличием богатой зелени среди Таврских гор! Город имеет богатую историю. Одним из плюсов города является близкое расположение аэропорта и высокий спрос аренды!
Характеристики квартиры:
- Кухонный гарнитур
- Полностью укомплектованный санузел
- Напольное покрытие из керамогранита
- Скрытое светодиодное освещение в потолках
- Звуко- и теплоизолированные окна с алюминиевым профилем
- Качественные деревянные двери для комнат
- Стальная входная дверь
- Система кабельного спутникового телевидения
Комплекс имеет очень развитую инфраструктуру: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, зона отдыха и загара, BBQ зона, детская площадка, мурльтикорт, лобби с бильярдным столом, Спа, турецкий хамам, сауна, римская парная, релакс зоны, массажные кабинеты, фитнес, беспроводной Интернет (Wi-Fi) на территории, спутниковое ТВ, генератор, парковка, круглосуточная система видеонаблюдения.
Расстояние:
- Море и пляж:2,3м
- Аэропорт :3,5 км
- Центр Газипаши:1 км
- Аланья :35 км
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