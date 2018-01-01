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Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном

Kahyalar, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
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Описание Описание
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О комплексе

Antares Koru Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строительства и уровнем пятизведочного отеля! Богатая инфраструктура комплекса сделает ваш отдых и проживание максимально комфортными!

Комплекс расположен на площади 5500м2, состоит из 2 блоков 10 этажей, и имеет 96 квартир.Расположен в инвестиционно привлекательном городе Газипаша. Месторасположение выделяется наличием богатой зелени среди Таврских гор! Город имеет богатую историю. Одним из плюсов города является близкое расположение аэропорта и высокий спрос аренды!

Характеристики квартиры:
- Кухонный гарнитур
- Полностью укомплектованный санузел
- Напольное покрытие из керамогранита
- Скрытое светодиодное освещение в потолках
- Звуко- и теплоизолированные окна с алюминиевым профилем
- Качественные деревянные двери для комнат
- Стальная входная дверь
- Система кабельного спутникового телевидения

Комплекс имеет очень развитую инфраструктуру: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, зона отдыха и загара, BBQ зона, детская площадка, мурльтикорт, лобби с бильярдным столом, Спа, турецкий хамам, сауна, римская парная, релакс зоны, массажные кабинеты, фитнес, беспроводной Интернет (Wi-Fi) на территории, спутниковое ТВ, генератор, парковка, круглосуточная система видеонаблюдения.

Расстояние:
- Море и пляж:2,3м
- Аэропорт :3,5 км
- Центр Газипаши:1 км
- Аланья :35 км

Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², € 2 745
Цена квартиры, € 150 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², € 1 635
Цена квартиры, € 162 500
Местонахождение новостройки
Kahyalar, Турция
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Сдача в: 2023
Застройщик: Mehal Group

65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона.
Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию.
Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой.
был спроектирован.
В наших социальных объектах в проекте,

• Открытый бассейн
• 2 крытых бассейна
• 2 фитнес-центра
• 2 турецкие бани
• 2 сауны
• Закрытая 3-этажная автостоянка
• Детские игровые площадки
• Камелии
• Система внутренней связи
• Круглосуточная камера видеонаблюдения
• Генератор
• Зоны отдыха
Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью.
Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него.
Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7.

Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта.
Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты.

• Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут)
• Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты)
• Аквадельфин: 2,7 км (6 мин)
• Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут)
• Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин)
• Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин)
• АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут)
• Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут)
• Марина: 13 км (15 минут)
• 3-й аэропорт: 36 км (30 мин)
• ТЮЯП: 7,2 км (12 минут)
• Ториум АВМ: 11 км (15 минут)

ТРАНСПОРТ
E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут)
ТЭМ: 900 м
Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями;
• Импровизация
• Охотники
• Аксарай
• Бахчешехир
• Бакиркёй
• Бююкчекмедже
• В Богазкёй
Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.

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