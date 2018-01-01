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Жилой комплекс Комплекс в популярном районе Оба

Calipinar, Турция
от € 115,000
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Жилой комплекс Комплекс в популярном районе Оба
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Описание Описание
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О комплексе

Kukuker Tower располагается в популярном районе Оба с развитой инфраструктурой, большим количеством скверов и парков. ЖК отличается безопасностью, комфортном, высококачественным и современным дизайном, большим количеством социальных развлечений!

ЖК состоит из 5 блоков 5- этажных построек с апартаментами от 57-175 м2. Площадь земли где будет застраиватся данный проект 8000 м2. С окон открывается прекрасный вид на бассейн и инфраструктуру комплекса.

Все квартиры будут сданы в полной готовности к заселению: на кухне и в ванных комнатах будет установлена красивая корпусная мебель, а сантехника и душевые кабины от лучших производителей уже включены в стоимость и готовы к эксплуатации. Просторные балконы с красивыми видами на море и крепость. Широкая инфраструктура комплекса, включая открытый бассейн на крыше здания, не оставит равнодушным ни одного покупателя. В комплексе будет организован трансфер до пляжа.

Растояние до моря 1400 метров. В ЖК есть закрытая и открытая парковка, охрана, консьерж, предусмотрена видеонаблюдение. В каждом доме имеется лобби, лифт.

Оба - престижный район в 4 км от центра Аланьи. Здесь есть пляж, отмеченный престижной наградой ""Голубой флаг"", что является своего рода знаком качества для пляжей. В этом регионе есть торговые центры и изысканные рестораны. Инфраструктура в Оба хорошо развита.

Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², € 2 104
Цена квартиры, € 115 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², € 1 208
Цена квартиры, € 120 000
Местонахождение новостройки
Calipinar, Турция
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Жилой комплекс Комплекс в популярном районе Оба
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Окончание строительства - август 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.

  • Торговый центр - 10 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Пляж - 3 минуты
  • Аэропорт - 35 минут
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Жилой проект состоит из одного семиэтажного блока, с общим количеством квартир 28. Типы квартир 2+1 - 61 м², 4+1 дуплекс  - 122 м².
Инфраструктура - открытый бассейн, открытая парковка, фитнес, сауна, детская игровая площадка, генератор. Большим плюсом является то, что для жителей данного комплекса предусмотрен трансфер до моря.
Даты начала и окончания строительства 12.2022г. - 03.2024г.

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