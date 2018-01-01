Жилой комплекс Комплекс в популярном районе Оба

Kukuker Tower располагается в популярном районе Оба с развитой инфраструктурой, большим количеством скверов и парков. ЖК отличается безопасностью, комфортном, высококачественным и современным дизайном, большим количеством социальных развлечений!



ЖК состоит из 5 блоков 5- этажных построек с апартаментами от 57-175 м2. Площадь земли где будет застраиватся данный проект 8000 м2. С окон открывается прекрасный вид на бассейн и инфраструктуру комплекса.



Все квартиры будут сданы в полной готовности к заселению: на кухне и в ванных комнатах будет установлена красивая корпусная мебель, а сантехника и душевые кабины от лучших производителей уже включены в стоимость и готовы к эксплуатации. Просторные балконы с красивыми видами на море и крепость. Широкая инфраструктура комплекса, включая открытый бассейн на крыше здания, не оставит равнодушным ни одного покупателя. В комплексе будет организован трансфер до пляжа.



Растояние до моря 1400 метров. В ЖК есть закрытая и открытая парковка, охрана, консьерж, предусмотрена видеонаблюдение. В каждом доме имеется лобби, лифт.



Оба - престижный район в 4 км от центра Аланьи. Здесь есть пляж, отмеченный престижной наградой ""Голубой флаг"", что является своего рода знаком качества для пляжей. В этом регионе есть торговые центры и изысканные рестораны. Инфраструктура в Оба хорошо развита.



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