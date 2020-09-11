Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !

Авсаллар, Турция

Комплекс расположен на возвышенности в Авсалларе в 23км западнее от центра Алании. Ближайший аэропорт Газипаша располагается в 60км.По всему периметру территории представлены различные виды насаждений, которые не оставят вас равнодушными во время прогулки. Также вы можете отдохнуть в лаунж-зонах, установленных в разных уголках комплекса.Данный комплекс состоит из 2-х 9-ти этажных блоков и одного 7-ми этажного, которые расположены на закрытой охраняемой территории. В блоках предусмотрены апартаменты с 1, 2, 3, 4- спальнями и пентхаусы. Каждый блок, помимо закрытого подогреваемого бассейна, имеет свой собственный бассейн с безопасной детской зоной на открытом воздухе.Комплекс расположен в новом быстроразвивающемся районе Алании - Авсалларе. Преимуществом данного района также является отсутствие старых построек, что избавит вас от дискомфорта во время их сноса. Кинотеатр Сауна Хамам Спа-центр Фитнес Баскетбольная площадка Детская площадка Крытая детская площадка