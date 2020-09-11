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Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !

Yalinayak, Турция
от € 69,000
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Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
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О комплексе

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 67.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ!

Турция, г. Мерсин, район Мезитли 

1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2

2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2

Индивидуальная система природного газа

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Полный генератор

Внутренние особенности

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Стены окрашены водостойкой краской

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Особенности социальной зоны

Открытый бассейн

Открытая парковка

Детская игровая площадка

Камелия

Расстояние до моря: 495 метров. Очень хорошая набережная. Район Соли Центр.

Начало: 30.02.2023 года

Окончание: 30.04.2024 года

 

Местонахождение новостройки
Yalinayak, Турция
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