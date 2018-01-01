Жилой комплекс Бутик-резиденция на лоне тропической природы
О комплексе
AKDAG LOFT RESIDENCE — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в центре Газипаши, в новом квартале с развитой инфраструктурой, рядом с городской парковой зоной (рядом — два новых огромных парка), в 4 км от международного аэропорта.
В шаговой доступности — яхтенная марина, два заповедных пляжа (Кору и Селинус), древний замок Селинус, плантации тропических фруктов — бананов, киви, пассифлоры, авокадо, манго и т.п.
На территории резиденции Akdag Loft Residenc: тропический сад, ландшафтный дизайн, беседки для барбекю, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Открытый плавательный бассейн. Тренажерный зал, детская игровая площадка.
Комплекс отличается высокой инвестиционной привлекательностью и высоким спросом арендаторов.
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