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Жилой комплекс Бутик-резиденция на лоне тропической природы

Gazipasa, Турция
от € 110,000
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Жилой комплекс Бутик-резиденция на лоне тропической природы
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О комплексе

AKDAG LOFT RESIDENCE — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в центре Газипаши, в новом квартале с развитой инфраструктурой, рядом с городской парковой зоной (рядом — два новых огромных парка), в 4 км от международного аэропорта.

В шаговой доступности — яхтенная марина, два заповедных пляжа (Кору и Селинус), древний замок Селинус, плантации тропических фруктов — бананов, киви, пассифлоры, авокадо, манго и т.п.

На территории резиденции Akdag Loft Residenc: тропический сад, ландшафтный дизайн, беседки для барбекю, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Открытый плавательный бассейн. Тренажерный зал, детская игровая площадка.

Комплекс отличается высокой инвестиционной привлекательностью и высоким спросом арендаторов.

Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0
Цена за м², € 2 153
Цена квартиры, € 110 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 63.0
Цена за м², € 2 028
Цена квартиры, € 128 000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 134.0
Цена за м², € 1 676
Цена квартиры, € 225 000
Местонахождение новостройки
Gazipasa, Турция
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Жилой комплекс Бутик-резиденция на лоне тропической природы
Gazipasa, Турция
от € 110,000
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Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины.

Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.

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