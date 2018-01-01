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Жилой комплекс Дизайнерская квартира с удобной локацией

Махмутлар центр, Турция
от € 108,469
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Жилой комплекс Дизайнерская квартира с удобной локацией
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О комплексе

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Anemon - новый жилой комплекс от застройщика As-Er Inşaat. Комплекс расположен в Аланье, район Махмутлар. Район Махмутлар расположен на юго-восточном побережье Турции, в 12 км к востоку от центра города Алания. Этот район входит в состав Аланьи и знаменит своими пляжами, ресторанами, базарами и красивыми видами.

Территория комплекса обустроена и имеет развитую инфраструктуру. Квартиры имеют качественный и современный дизайн.

До моря 800 метров, прямой выезд в центр Махмутлара, отличное расположение

Инфраструктура:
— Сауна
— Хамам
— Джакузи
— Бассейн
— Бильярд
— Спортзал
— Охрана
— Беседка

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², € 2 169
Цена квартиры, € 108 469
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², € 1 849
Цена квартиры, € 184 869
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Дизайнерская квартира с удобной локацией
Махмутлар центр, Турция
от € 108,469
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект с хорошей локацией в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа
Okurcalar, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн.  1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор   Дата начала строительства —  09.2022   Дата окончания строительства — 12.2023
Жилой комплекс Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект расположен рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.

Проект состоит из 9 блоков, каждое здание состоит из 3 этажей. В проекте 104 квартиры разных стилей и размеров, с 1-4 спальнями.

В жилом комплексе есть различные места отдыха: бассейн, беседки, детская площадка снаружи, сауна и бассейн внутри.

Расположение и объекты поблизости

Непосредственная близость к линии E5, одной из самых важных магистралей города Стамбул, через которую проходит линия метробуса.

Район характеризуется красивыми видами на побережье, чистым воздухом, современными зданиями, отвечающими последним европейским стандартам, а также длинными улицами и широкими зелеными насаждениями.

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