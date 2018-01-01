Жилой комплекс Дизайнерская квартира с удобной локацией
О комплексе
Минимальный первоначальный взнос. Комфортная беспроцентная рассрочка! Эксклюзивные цены и недвижимость, недоступные другим агентствам.
Anemon - новый жилой комплекс от застройщика As-Er Inşaat. Комплекс расположен в Аланье, район Махмутлар. Район Махмутлар расположен на юго-восточном побережье Турции, в 12 км к востоку от центра города Алания. Этот район входит в состав Аланьи и знаменит своими пляжами, ресторанами, базарами и красивыми видами.
Территория комплекса обустроена и имеет развитую инфраструктуру. Квартиры имеют качественный и современный дизайн.
До моря 800 метров, прямой выезд в центр Махмутлара, отличное расположение
Инфраструктура:
— Сауна
— Хамам
— Джакузи
— Бассейн
— Бильярд
— Спортзал
— Охрана
— Беседка
Позвоните или напишите нам, чтобы получить более подробную информацию!