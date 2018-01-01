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Жилой комплекс Жилой комплекс с современными удобствами

Махмутлар центр, Турция
от € 400,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с современными удобствами
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Описание Описание
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О комплексе

Yekta BLUE IV Residence – это отличная возможность жить в 7 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах от центра Махмутлара.

Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир. Проект реализуется в живописном месте района Махмутлар — вблизи от моря. Локация подойдёт как для неспешной жизни на фоне зелени и открытого неба, так и для активного участия в событиях города - в 5 минутах ходьбы от центра Махмутлара. Современный облик дома органично вписывается в современную городскую инфраструктуру.

Комплекс Yekta BLUE 4 Residence располагает большой закрытой территорией с живописным садом, детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями с местами для отдыха, зоной барбекю, летним бассейном с зоной шезлонгов.

В здании на первом этаже будет пространство для отдыха, развлечения и общения: крытый бассейн, хамам, сауна, римская паровая, фитнес-зал, детская игровая комната, уютное лобби с мягкой мебелью и телевизором.

Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами. Панорамное остекление. Система индивидуального отопления.

В шаговой доступности от комплекса разнообразие магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, субботний рынок, почтовое отделение, множество банков и аптека.

Звоните или пишите, если мечтаете жить у моря ви приобрести недвижимость выгодно!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 180.0
Цена за м², € 2 219
Цена квартиры, € 400 000
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Махмутлар центр, Турция
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Представляем новый роскошный проект в Алании в районе Оба. Район распологается в непосредствнной близости к центру Алании, имеет чистые пляжи и широкую социальную и городскую инфраструктуру.
Проект включает в себя 128 квартир.
Инфраструктура:
Открытый, закрытый и детский бассейны
Шаттл до моря
Спортзал
Сауна
Игровая комната
Лобби
Комната для учебы
Бильярд
Крытая парковка (70 мест)
Зона барбекю
Внутренне наполнение квартир:
7 предметов бытовой техники (BOSCH)
Кондиционер в каждой комнате
Полы с подогревом в ванных комнатах
Проточный водонагреватель
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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.

Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.

Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.

Расположение и объекты поблизости
  • 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
  • 500 метров до парка Özgürlük
  • 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
  • 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
  • 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
  • В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
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