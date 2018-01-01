Жилой комплекс Жилой комплекс с современными удобствами

Yekta BLUE IV Residence – это отличная возможность жить в 7 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах от центра Махмутлара.



Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир. Проект реализуется в живописном месте района Махмутлар — вблизи от моря. Локация подойдёт как для неспешной жизни на фоне зелени и открытого неба, так и для активного участия в событиях города - в 5 минутах ходьбы от центра Махмутлара. Современный облик дома органично вписывается в современную городскую инфраструктуру.



Комплекс Yekta BLUE 4 Residence располагает большой закрытой территорией с живописным садом, детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями с местами для отдыха, зоной барбекю, летним бассейном с зоной шезлонгов.



В здании на первом этаже будет пространство для отдыха, развлечения и общения: крытый бассейн, хамам, сауна, римская паровая, фитнес-зал, детская игровая комната, уютное лобби с мягкой мебелью и телевизором.



Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами. Панорамное остекление. Система индивидуального отопления.



В шаговой доступности от комплекса разнообразие магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, субботний рынок, почтовое отделение, множество банков и аптека.



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