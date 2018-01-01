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Жилой комплекс Комплекс с удобной локацией в Алании

Ciplakli, Турция
от € 102,500
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Жилой комплекс Комплекс с удобной локацией в Алании
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О комплексе

Ciplakli Garden - это новый проект жилья класса «люкс».
Комплекс состоит из двух стильных блоков суммарно на 35 квартир с евроремонтом.

Проект находится по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция, всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря!

Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой.
Но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом.

Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках.

В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники.
Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим.
Всё в пешей доступности от нашего проекта!

Комплекс сочетает в себе удобную для жизни развитую локацию, ультрасовременное качество стройки и квартиры в Турции, полностью готовые к меблировке и заселению.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Паровая баня
- Турецкая баня (Хамам)
- Фитнес-зал
- Детская площадка
- Генератор электроэнергии
- Парковка
- Бассейн
- Общая зона с бассейном
- Видеонаблюдение 24/7
- Охрана 24/7

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
 

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², € 1 706
Цена квартиры, € 102 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 125.0
Цена за м², € 1 318
Цена квартиры, € 165 000
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
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Жилой комплекс Комплекс с удобной локацией в Алании
Ciplakli, Турция
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс идеально подходит для отдыха круглый год. Есть разные планировки квартир. Территория охраняется со своей открытой и закрытой парковкой. Находится в 12 километрах от центра Алании и в 34 километрах от местного аэропорта Газипаша. Рядом продуктовые магазины, магазины одежды, кафе и рестораны. Выходя из комплекса вы сразу попадаете на красивую набережную вдоль Средиземного моря с беседками и спортивными зонами. Для безопасного прохода к частному пляжу со своим пирсом предусмотрен подземный переход. На пляже кафе, где вы сможете выпить прохладительные напитки и поесть. Комплекс состоящий из 174 квартир, 2 блоков удивит вас своей развитой инфраструктурой и близостью к морю. Для отдыха круглый год имеется открытый и закрытый подогреваемый зимний бассейны, зона СПА с сауной, джакузи, парной и массажными комнатами. Охрана комплекса круглосуточная, есть свой закрытая и открытая парковка, на ресепшене смотритель комплекса поможет вам со всеми вопросами. Для детей на территории есть большая детская площадка, а досуг свой вы сможете провести, играя в мини гольф, баскетбол. Апартаменты 1 + 1 с одной спальней, кухней американского типа, ванной комнатой и балконом: 60 м2. Апартаменты дуплекс 1 + 1: на первом этаже гостиная и кухня, на втором этаже спальня и ванная комната: 45 м2. Апартаменты 2 + 1 с двумя спальнями, гостиной, кухней американского типа, ванной комнатой и балконом: 82-90 м2. Апартаменты пентхаус 2 + 1: на первом этаже 2 спальни, 2 ванные комнаты и балкон, на втором этаже гостиная, кухня и терраса: 105-115 м2. Апартаменты пентхаус 3 + 1: на первом этаже 3 спальни, 2 ванные комнаты и балкон, на втором этаже гостиная, кухня и терраса: 115-165m2.  Все апартаменты продаются с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками в каждой комнате, готовыми ванными комнатами. Открытый бассейнЗакрытый бассейнТуалеты и душевыеГардеробнаяСаунаФитнесВаннаДжакузиМассажная комнатаПарная комнатаОхрана 7/24УборщикРесепшенДетская площадкаМини-гольфБаскетбольная площадкаКафеБарПодземный переход к морюОткрытая и закрытая парковкаЧастный пляжПирс на пляже.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в уникальном Голд Сити
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира на продажу в Gold City расположена в Каргыджаке, откуда открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс расположен на холме между горой Торос и Средиземным морем. Поскольку он находится на холме, перед ним не будет никакого проекта, который загораживал бы вам обзор.   Проект построен на площади более 211000 м2 и состоит из большой общей зоны, бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и главного здания. поскольку это 5-звездочный отель и проект резиденции, он предлагает роскошную жизнь с консьержем, ресторанами и спа-салонами. В 8 ресторанах a la carte подают блюда турецкой, французской, китайской и других кухонь. На первом этаже находится огромный спа-центр, в котором можно заказать массаж, турецкую баню и многие другие процедуры. Есть много бассейнов для владельцев, однако для тех, кто хотел бы насладиться золотым пляжем Средиземноморья, пляжный клуб Gold city обслуживает их бесплатно. здесь вы можете получить бесплатный шезлонг и парасейлинг Короче говоря, это пятизвездочный отель, апартаменты и проект виллы со своим сервисом, удобствами и качеством.   - Удобства 5-звездочного отеля, включая бассейн, конференц-зал, тренажерный зал, канатный парк, рестораны -Легкая аренда для определенного годового дохода -Бесплатный трансфер, бесплатные шезлонги и зонтик -Цена со скидкой
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