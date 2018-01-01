Жилой комплекс Комплекс с удобной локацией в Алании
О комплексе
Ciplakli Garden - это новый проект жилья класса «люкс».
Комплекс состоит из двух стильных блоков суммарно на 35 квартир с евроремонтом.
Проект находится по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция, всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря!
Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой.
Но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом.
Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках.
В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники.
Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим.
Всё в пешей доступности от нашего проекта!
Комплекс сочетает в себе удобную для жизни развитую локацию, ультрасовременное качество стройки и квартиры в Турции, полностью готовые к меблировке и заселению.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Паровая баня
- Турецкая баня (Хамам)
- Фитнес-зал
- Детская площадка
- Генератор электроэнергии
- Парковка
- Бассейн
- Общая зона с бассейном
- Видеонаблюдение 24/7
- Охрана 24/7
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!