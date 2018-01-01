Жилой комплекс Комплекс с удобной локацией в Алании

Махмутлар центр, Турция

Комплекс идеально подходит для отдыха круглый год. Есть разные планировки квартир. Территория охраняется со своей открытой и закрытой парковкой. Находится в 12 километрах от центра Алании и в 34 километрах от местного аэропорта Газипаша. Рядом продуктовые магазины, магазины одежды, кафе и рестораны. Выходя из комплекса вы сразу попадаете на красивую набережную вдоль Средиземного моря с беседками и спортивными зонами. Для безопасного прохода к частному пляжу со своим пирсом предусмотрен подземный переход. На пляже кафе, где вы сможете выпить прохладительные напитки и поесть. Комплекс состоящий из 174 квартир, 2 блоков удивит вас своей развитой инфраструктурой и близостью к морю. Для отдыха круглый год имеется открытый и закрытый подогреваемый зимний бассейны, зона СПА с сауной, джакузи, парной и массажными комнатами. Охрана комплекса круглосуточная, есть свой закрытая и открытая парковка, на ресепшене смотритель комплекса поможет вам со всеми вопросами. Для детей на территории есть большая детская площадка, а досуг свой вы сможете провести, играя в мини гольф, баскетбол. Апартаменты 1 + 1 с одной спальней, кухней американского типа, ванной комнатой и балконом: 60 м2. Апартаменты дуплекс 1 + 1: на первом этаже гостиная и кухня, на втором этаже спальня и ванная комната: 45 м2. Апартаменты 2 + 1 с двумя спальнями, гостиной, кухней американского типа, ванной комнатой и балконом: 82-90 м2. Апартаменты пентхаус 2 + 1: на первом этаже 2 спальни, 2 ванные комнаты и балкон, на втором этаже гостиная, кухня и терраса: 105-115 м2. Апартаменты пентхаус 3 + 1: на первом этаже 3 спальни, 2 ванные комнаты и балкон, на втором этаже гостиная, кухня и терраса: 115-165m2. Все апартаменты продаются с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками в каждой комнате, готовыми ванными комнатами. Открытый бассейнЗакрытый бассейнТуалеты и душевыеГардеробнаяСаунаФитнесВаннаДжакузиМассажная комнатаПарная комнатаОхрана 7/24УборщикРесепшенДетская площадкаМини-гольфБаскетбольная площадкаКафеБарПодземный переход к морюОткрытая и закрытая парковкаЧастный пляжПирс на пляже.