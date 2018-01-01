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Жилой комплекс Потрясающий проект в популярном районе

Ciplakli, Турция
от € 158,000
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Жилой комплекс Потрясающий проект в популярном районе
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Описание Описание
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О комплексе

TEPE CITY GARDEN - это потрясающий проект кондоминиума, состоящий из 60 жилых единиц в 2 блоках.

Комплекс расположен в районе Чиплаклы, всего в 3,75 км от центра Алании и в 3,2 км от моря!

Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра.

В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарные клиники и стоматологические клиники.
Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта.

Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от таких сетевых магазинов, как Migros, Carrefour, A101 и Bim.

Благодаря удачному расположению комплекса, неподалеку расположено все для комфортной жизни!

УДОБСТВА:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Тренажерный зал
- Детская площадка
- Камелия
- Мангал
- Автостоянка

Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0
Цена за м², € 3 033
Цена квартиры, € 158 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 101.0
Цена за м², € 1 977
Цена квартиры, € 200 000
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
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Жилой комплекс Потрясающий проект в популярном районе
Ciplakli, Турция
от € 158,000
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Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии. Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим. Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту. Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула. Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике. Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги. Готов и подходит для инвестиций и получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Апартаменты в самом центре Алании
Алания, Турция
Сдача в: 2023

Представляем Вашему вниманию новый ЖК, который расположится в самом популярном и ценном районе Алании – в центре города, всего в 600 метрах от песчаного пляжа Кейкубат.

Строительство начнется в Октябре 2022 года. Запуск в эксплуатацию намечен на Декабрь 2023 года, реализован в неоклассическом стиле, ведь тренды приходят и уходят, а классика актуальна во все времена.

Отличительной особенностью является площадь земельного участка 3264 м2, что имеет очень высокую ценность для центра города. На территории расположилось 2 жилых блока, а также вся необходимая инфраструктура отельного плана, а именно: открытый бассейн, зимний подогреваемый бассейн, фитнес зал, сауна, паровая комната, детская комната, лобби, открытая детская площадка, открытая и большая подземная парковка.

На продажу представлены квартиры разного типа.

Апартаменты 1+1 площадью 53-68 м2

Апартаменты 2+1 площадью 85 и 94 м2 (только верхние этажи – панорамный вид на море и крепость, или на горы и надпись I LOVE ALANYA)

Пентхаусы 3+1 площадью 153- 164 м2

Уникальность расположения комплекса заключается в близости к одному из лучших пляжей города – Кейкубат, а также абсолютно ко всем историческим достопримечательностям города (Крепость, площадь Ататюрка, городская гавань). При этом абсолютно вся необходимая городская инфраструктура находится в шаговой доступности: это и все сетевые магазины, пекарни, овощные лавки, мясные лавки, и конечно, же рестораны и кафе на любой вкус.

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