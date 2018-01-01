Жилой комплекс Потрясающий проект в популярном районе
О комплексе
TEPE CITY GARDEN - это потрясающий проект кондоминиума, состоящий из 60 жилых единиц в 2 блоках.
Комплекс расположен в районе Чиплаклы, всего в 3,75 км от центра Алании и в 3,2 км от моря!
Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра.
В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарные клиники и стоматологические клиники.
Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта.
Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от таких сетевых магазинов, как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Благодаря удачному расположению комплекса, неподалеку расположено все для комфортной жизни!
УДОБСТВА:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Тренажерный зал
- Детская площадка
- Камелия
- Мангал
- Автостоянка
Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!