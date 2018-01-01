Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,264,870
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О комплексе
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом.
Окончание строительства - август 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.
- Торговый центр - 10 минут
- Автомагистраль Е-5 - 10 минут
- Автобусная остановка - 1 минута
- Пляж - 3 минуты
- Аэропорт - 35 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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