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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,264,870
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом.

Окончание строительства - август 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.

  • Торговый центр - 10 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Пляж - 3 минуты
  • Аэропорт - 35 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,264,870
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Застройщик: Property Advisor Turkey

Социальные объекты:

 прогулочное пространство, 

детская площадка, 

Сауна, 

Турецкая баня, 

GYM,

 крытый бассейн.

Возможности:

20 минут до аэропорта Истанбул

20 минут до Мармара

 ближайший проект к Каналу Стамбула

1,5 км шоссе Тем

10 минут до торгового центра Mall of Istanbul, одного из крупнейших торговых центров в этой области, который содержит большинство международных брендов

5 минут от станции метро Ispartakule, которая откроется в 2023 году

баскетбольная и футбольная площадка

 
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Застройщик: W Estates

Обзор:

престижный жилой проект, расположенный в регенерирующем районе с предстоящими проектами по требованию. Он находится недалеко от центра города и поездка в соседние районы занимает всего несколько минут.  Инвестируйте в этот проект и максимизируйте качество своей жизни. 

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Высокий доход от аренды и возврат инвестиций
  • Разумные цены и подходят для турецкого вида на жительство 
  • Просторные террасы
  • Расположен в районе с высокой оценкой столицы 

 

Расположение:

Расположенный в районе Кагитане, районе, который делает огромные успехи в создании современной инфраструктуры, что делает его желаемым местом для инвесторов, которые хотят жить в центральном месте Стамбула. 

Кагитане имеет преимущество дорожной сети: шоссе TEM и шоссе E-5 проходят через район. Муниципалитет Кагитане также делает жизнь в этом районе стоящей с мерами, которые они приняли для обеспечения безопасности и мира в его окрестностях.

 

Основные характеристики квартиры и объектов:         

- 24/7 безопасности

- Приемные услуги и круглосуточное обслуживание номеров

- Зоны отдыха

- Детская игровая комната

- Игровой центр

- Парковка автомобилей служащим гостиницы

-Консьерж

- Все спортивные салоны

- Тренажерный зал

- Услуги по уборке и содержанию дома

- Прокат автомобилей

- ИТ поддержка

- Кафе и рестораны

- Медицинские услуги 

 

Цены и доступность:

1 + 0 размером от 55м2 и цены начинаются с 272.000 долларов США

1 + 1 размером от 90м2 и цены начинаются с 494.000 долларов США 

2 + 1 размером от 128м2 и цены начинаются с 544.500 USD
Жилой комплекс Новые квартиры разных размеров в Газипаша
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 42 до 142 м2.Расстояние до моря 750 метров.Покупая недвижимость в Газипаше, вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие.После того, как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу. Здесь начали появляться современные новостройки, инфраструктура которых ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене.В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
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