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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от € 1,551,748
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море.

Возможно строительство бассейна.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 км
  • Центр города - 45 км
  • Торговый центр - 8 км
  • Аэропорт - 40 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Местонахождение новостройки
Бююкчекмедже, Турция
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
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Кроме этого, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное – бесплатный трансфер до пляжа.

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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро.

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