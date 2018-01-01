Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от € 1,551,748
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О комплексе
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море.
Возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой.Удобства и оснащение в доме
- Полы с подогревом
- Система "умный дом"
- Пляж - 1 км
- Центр города - 45 км
- Торговый центр - 8 км
- Аэропорт - 40 км
- Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Местонахождение новостройки
Бююкчекмедже, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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