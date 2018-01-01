Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 968,500
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О комплексе
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, открытыми бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом.Удобства и оснащение в доме
- Алюминиевые окна
- Полы с подогревом
- Кондиционеры
- Аэропорт - 35 км
- Школа - 2 км
- Университет - 3 км
- Центр города - 14 км
- Пляж - 1 км
- Торговые центры - 4 км
- Основные автомагистрали - 1 км
- Мосты - 12 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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