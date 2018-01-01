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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 968,500
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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, открытыми бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 35 км
  • Школа - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Центр города - 14 км
  • Пляж - 1 км
  • Торговые центры - 4 км
  • Основные автомагистрали - 1 км
  • Мосты - 12 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 968,500
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 57 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Комплекс класса люкс в Каргыджаке.
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Мы с гордостью предстовляем вам новый, современный комплекс класса люкс, в одном из самых экологически чистых районов Алании. Каргыджак. Каргыджак – живописный район, который расположен восточнее Алании. Для тех, кто ценит красивую природу, сосновые леса, чистый песчаный пляж, тишину и свежий горно – морской воздух советуем обратить внимание именно на этот район.Первая линия застраивается малоэтажными (четырех – пяти этажными ) современными комплексами, чуть далее от моря расположены комплексы вилл и таунхаусов. Панорамный завораживающий вид на море – будет радовать вас практически в каждом выбранном варианте в Каргыджаке. Этот район может похвастать набережной, на которой расположены беседки, спортивные тренажеры и детские площадки, на море можно найти немноголюдные чистые пляжи, в районе есть торговый центр, фермерский рынок. Oбщая площадь проекта 2 300 м2, состоит из одногоБлока, в котором будет располагаться 9 квартир. 3 квартиры 2+1, площадью 135 м23 квартиры 3+1, площадью 170 м21 квартира 3+1 (Пентхаус), площадью 150 м22 квартиры 4+1 (Пентхаус), площадью 220 м2 БассейнЗакрытый бассейнХамамСаунаФитнесс залОткрытый паркингДетская игровая площадкаИгровая комната (Play Station)БильярднаяНастольный теннисКафе7/24 охранаWi-fi
Жилой комплекс Жилой комплекс с инфраструктурой 5* отеля
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс в Районе Авсаллар класса люкс в пяти минутах ходьбы от песчаного пляжа. В комплексе 6 блоков. Инфраструктура комплекса: экзотические сады, огромный бассейн, фитнес зал, сауна, турецкий хамам, детская игровая площадка, игровая комната, собственный пляж.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Авсаллар находится в 22 км от центра Алании. Главной особенностью Авсаллара является песчаные пологие пляжи. Расстояние от моря составит всего 650 метров.

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