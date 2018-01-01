Жилой комплекс Комплекс в окружении апельсиновых садов
О комплексе
Ciplakli Hill Tower - это один элегантный жилой блок на 15 роскошных квартир, выполненный в стиле «модерн».
Проект находится в красивейшем месте - в предгорье Торосского хребта, в элитном районе новейшей городской застройки Оба Аланья.
Жилой блок расположен в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, всего в 2,5 км от пляжей!
Поблизости расположена новая объездная дорога, по которой за несколько минут можно доехать в любой район Аланьи.
В шаговой доступности от проекта: новая больница, остановки общественного транспорта, государственные и частные школы Турции, магазины, аптеки, детские сады и все необходимое для комфортной жизни!
УДОБСТВА :
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад, ландшафтный дизайн
- Зона джакузи
- Зона барбекю
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка (открытая)
- Детский бассейн
- Велопарковка
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