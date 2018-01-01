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Жилой комплекс Комплекс в окружении апельсиновых садов

Ciplakli, Турция
от € 187,000
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Жилой комплекс Комплекс в окружении апельсиновых садов
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О комплексе

Ciplakli Hill Tower - это один элегантный жилой блок на 15 роскошных квартир, выполненный в стиле «модерн».

Проект находится в красивейшем месте - в предгорье Торосского хребта, в элитном районе новейшей городской застройки Оба Аланья.

Жилой блок расположен в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, всего в 2,5 км от пляжей!

Поблизости расположена новая объездная дорога, по которой за несколько минут можно доехать в любой район Аланьи.

В шаговой доступности от проекта: новая больница, остановки общественного транспорта, государственные и частные школы Турции, магазины, аптеки, детские сады и все необходимое для комфортной жизни!

УДОБСТВА :
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад, ландшафтный дизайн
- Зона джакузи
- Зона барбекю
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка (открытая)
- Детский бассейн
- Велопарковка


Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 75.0 – 93.0
Цена за м², € 2 326 – 2 452
Цена квартиры, € 187 000 – 220 000
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
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