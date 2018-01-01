Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту
О комплексе
Avsallar Garden - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс.
Комплекс расположен на площади 1468 кв. м. и состоит из одного 7 этажного блока, включающего в себя 21 апартамент в современном дизайне.
Проект находится по адресу: Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция, всего в 1 км от центра!
Авсаллар - это экологически чистый район с всемирно известным пляжем Инжекум.
Это место славится своей природной красотой, большим количеством зелени и богатым выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, базар в центре города, магазины и сувенирные лавки, которые расположены повсюду.
Все квартиры сдаются с отделкой, укомплектованным санузлом и кухонным гарнитуром.
На территории комплекса имеется вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура.
Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения.
Комплекс Avsallar Garden имеет прекрасные перспективы для инвестирования.
Квартиры можно использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Сауна/хамам
- Парковка
- Настольный теннис
- Баскетбольная/футбольная площадки
- Тренажерный зал
- Видеонаблюдение 7/24
- Детская площадка
- Детская комната
- Охрана 24/7
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