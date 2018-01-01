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Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту

Авсаллар, Турция
от € 108,500
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Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту
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О комплексе

Avsallar Garden - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс.

Комплекс расположен на площади 1468 кв. м. и состоит из одного 7 этажного блока, включающего в себя 21 апартамент в современном дизайне.

Проект находится по адресу: Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция, всего в 1 км от центра!

Авсаллар - это экологически чистый район с всемирно известным пляжем Инжекум.
Это место славится своей природной красотой, большим количеством зелени и богатым выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, базар в центре города, магазины и сувенирные лавки, которые расположены повсюду.

Все квартиры сдаются с отделкой, укомплектованным санузлом и кухонным гарнитуром.

На территории комплекса имеется вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура.
Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения.

Комплекс Avsallar Garden имеет прекрасные перспективы для инвестирования.
Квартиры можно использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Сауна/хамам
- Парковка
- Настольный теннис
- Баскетбольная/футбольная площадки
- Тренажерный зал
- Видеонаблюдение 7/24
- Детская площадка
- Детская комната
- Охрана 24/7

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.0
Цена за м², € 1 667
Цена квартиры, € 108 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², € 1 284
Цена квартиры, € 145 000
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту
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Комплекс уникален благодаря своему выгодному расположению в Окурджаларе-Аланья, он расположен там, где расположено большинство роскошных 5-звездочных отелей, в центре этого района и всего в 3 минутах ходьбы от песчаного местного пляжа.

Всего в 20 метрах от комплекса находятся почтовое отделение, рестораны, магазины, мясные лавки, аптека и еженедельный рынок по вторникам, где вы можете купить фрукты и овощи у местных фермеров.

На берегу моря расположены рестораны с отличным выбором блюд и напитков.
Всего в 200 м от комплекса находится великолепная парковая зона, где есть как баскетбольно-теннисный корт, так и футбольная площадка, места для отдыха и тренажеры для занятий спортом, которыми можно пользоваться бесплатно, а также всего в 5 минутах ходьбы расположен один из самых больших и новейших аквапарков Алании.

Большинство апартаментов комплекса будут иметь вид на море со второго этажа и большой выбор удобств на территории, включая: лрасивый ландшафтный сад с тропическими цветами и деревьями, павильон для релаксации и отдыха, большой открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, детский бассейн, бар у бассейна, беседка, крытая и открытая игровая площадка для детей, игровая комната для взрослых, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха, фитнес-центр, электрический водонагреватель, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, генератор энергии, центральная телевизионная спутниковая система.
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
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Застройщик: Binaa Investment
< p > Почему это свойство ː؟ Он находится в привилегированном месте в районе Якуплу, одном из самых престижных районов Бейликдюзю. Инвестиционная возможность рядом с наиболее значительными инфраструктурными проектами в Турции. Он находится рядом с основными транспортными линиями и рядом с коммунальными службами и службами. Это семейный комплекс с просторными квартирами и интегрированными социальными удобствами. К услугам гостей роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море и ландшафт. < / p >
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