Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
О комплексе
Ekb Luxury - это ультрасовременный жилой малоэтажный комплекс на 16 роскошных квартир.Стильный, но функциональный дизайн с исключительно просторным пространством.
Проект расположен по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция.
Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра, который находится всего в 2,5 км от комплекса!
В шаговой доступности - остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады.
Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе!
ПЛЮСЫ ЖК:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад, ландшафтный дизайн
- Зона джакузи
- Зона барбекю
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка (открытая)
- Детский бассейн
- Велопарковка
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