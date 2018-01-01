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Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе

Ciplakli, Турция
от € 162,000
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Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
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Описание Описание
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О комплексе

Ekb Luxury - это ультрасовременный жилой малоэтажный комплекс на 16 роскошных квартир.Стильный, но функциональный дизайн с исключительно просторным пространством.

Проект расположен по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция.

Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра, который находится всего в 2,5 км от комплекса!

В шаговой доступности - остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады.

Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе!

ПЛЮСЫ ЖК:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад, ландшафтный дизайн
- Зона джакузи
- Зона барбекю
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка (открытая)
- Детский бассейн
- Велопарковка

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 130.0
Цена за м², € 1 225 – 1 683
Цена квартиры, € 162 000 – 222 500
Местонахождение новостройки
Ciplakli, Турция
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Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
Ciplakli, Турция
от € 162,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

Квартиры 1+1, 2+1.

  1. 1+1 Общая площадь 61 М2

  2. 2+1 Общая площадь 75 М2

  3. Все квартиры видовые на море с 1 этажа

  4. 14 этажный дом, один блок

  5. Система видеонаблюдения

  6. Детская игровая площадка

  7. Генератор

  8. Открытая парковка

  9. Бассейн

  10. Зона отдыха

  11. Вся транспортная развязка

  12. Кафе, рестораны

  13. Школы, аптеки

200 метров до моря

ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 50% АВАНСОМ РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ

 

Завершение строительства декабрь 2023 года
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 166 м2. Расстояние до моря 700 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул. Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе. Это дает прекрасную возможность для выгодных инвестиций. Титул готов. Более того, это соответствует требованиям турецкого гражданства. Вы можете наслаждаться другим образом жизни, с уникальным видом на море, озеро и Стамбул. Он находится в центре города, недалеко от главных дорог и нового аэропорта Стамбула.
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