Жилой комплекс Апартаменты в экологически чистом районе

Мраморноморский регион, Турция

Проект класса люкс, расположенный в самом центре европейской части Стамбула, в престижнейшем районе Нишанташи.

Район изобилует различными бутиками мировых брендов, торговыми центрами, лучшими больницами, частными и государственными университетами, музеями, ресторанами, школами, а также многим другим.

Благодаря близости как к метро, так и автомагистралям - можно с легкостью за несколько минут добраться до исторического центра города, с его главным достопримечательностями. Также легко можно попасть и в азиатскую часть Стамбула, воспользовавшись как Босфорским мостом, находящимся в 8 минутах от комплекса, так и пристанью Бешикташ, которая находится в 15 минутах от комплекса..

Внешняя инфраструктура: многофункциональный стадион Vodafone Park, станция метро Османбей, парк Maçka, пристань Бешикташ, дворец Долмабахче, государственная больница İstanbul Cerrahi Hastanesi, государственная больница Acıbadem Fulya Hospital, площадь Таксим, Технический университет Йылдыз, Университет Бахчешехир, Галатский мост, Босфорский мост, Галатская башня, Гранд Базар, Дворец Топкапы, Айя-София, Парк Таксим Гези, Парк Maçka, ТЦ Zorlu Center, галерея Dolmabahce Sanat Galerisi

Проект представляет собой жилой комплекс элитного класса, который состоит из 221 квартиры, в числе которых 31 уникальных с планировками от 1+1 до 4+1, в том числе дуплексы и пентхаусы, площадь которых варьируется от 110 до 285 квадратных метра.

Внутренняя инфраструктура: парковка, фитнес-центр с ультрасовременным оборудованием, йога-центр, бассейн, сауна/хаммам, торговый центр, СПА, детская площадка, конференц зал, ART-студия, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, музыкальная комната, частный кинотеатр, кафе, бары, рестораны, детский парк, клининговая служба, джакузи, автоматизированная система “умный дом”