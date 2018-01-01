Жилой комплекс Апартаменты в экологически чистом районе
О комплексе
Avsallar Garden 3 - это восхитительный жилой комплекс класса люкс.
Дизайн комплекса был разработан, чтобы удовлетворить любой образ жизни: жить, работать, учиться и многое другое.
Объект состоит из 7 этажей с единым блоком. На каждом этаже по 7 квартир.
Площадь застройки - 2800 м².
Комплекс расположен по адресу: Avsallar, 07410 Alanya/Antalya, Türkiye, в 25 км от Аланьи.
Проект находится в 1200 метрах от моря!
Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум!
В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники , стоматологические клиники и образовательные учреждения.
Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта.
В шаговой доступности от комплекса расположено все для комфортного пребывания в Турции!
УДОБСТВА:
- Сауна
- Фитнес
- Баня
- Открытая и закрытая детская зона
- Открытый детский парк
- Баскетбольная и футбольная площадка
- Теннисный корт
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!