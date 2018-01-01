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Жилой комплекс Апартаменты в экологически чистом районе

Авсаллар, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Апартаменты в экологически чистом районе
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О комплексе

Avsallar Garden 3 - это восхитительный жилой комплекс класса люкс.
Дизайн комплекса был разработан, чтобы удовлетворить любой образ жизни: жить, работать, учиться и многое другое.

Объект состоит из 7 этажей с единым блоком. На каждом этаже по 7 квартир.
Площадь застройки - 2800 м².

Комплекс расположен по адресу: Avsallar, 07410 Alanya/Antalya, Türkiye, в 25 км от Аланьи.

Проект находится в 1200 метрах от моря!

Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум!
В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники , стоматологические клиники и образовательные учреждения.

Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта.

В шаговой доступности от комплекса расположено все для комфортного пребывания в Турции!

УДОБСТВА:
- Сауна
- Фитнес
- Баня
- Открытая и закрытая детская зона
- Открытый детский парк
- Баскетбольная и футбольная площадка
- Теннисный корт
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
 

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0
Цена за м², € 2 119
Цена квартиры, € 125 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 127.0
Цена за м², € 1 559
Цена квартиры, € 201 300
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в экологически чистом районе
Авсаллар, Турция
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Район изобилует различными бутиками мировых брендов, торговыми центрами, лучшими больницами, частными и государственными университетами, музеями, ресторанами, школами, а также многим другим. 

Благодаря близости как к метро, так и автомагистралям - можно с легкостью за несколько минут добраться до исторического центра города, с его главным достопримечательностями. Также легко можно попасть и в  азиатскую часть Стамбула, воспользовавшись как Босфорским мостом, находящимся в 8 минутах от комплекса, так и пристанью Бешикташ, которая находится в 15 минутах от комплекса.. 

Внешняя инфраструктура: многофункциональный стадион Vodafone Park, станция метро Османбей, парк Maçka, пристань Бешикташ, дворец Долмабахче, государственная больница İstanbul Cerrahi Hastanesi, государственная больница Acıbadem Fulya Hospital, площадь Таксим, Технический университет Йылдыз, Университет Бахчешехир, Галатский мост, Босфорский мост, Галатская башня, Гранд Базар, Дворец Топкапы, Айя-София, Парк Таксим Гези, Парк Maçka, ТЦ Zorlu Center, галерея Dolmabahce Sanat Galerisi

Проект представляет собой жилой комплекс элитного класса, который состоит из 221 квартиры, в числе которых 31 уникальных с планировками от 1+1 до 4+1, в том числе дуплексы и пентхаусы, площадь которых варьируется от 110 до 285 квадратных метра. 

Внутренняя инфраструктура: парковка, фитнес-центр с ультрасовременным оборудованием, йога-центр, бассейн, сауна/хаммам, торговый центр, СПА, детская площадка, конференц зал, ART-студия, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, музыкальная комната, частный кинотеатр, кафе, бары, рестораны, детский парк, клининговая служба, джакузи, автоматизированная система “умный дом”
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Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.

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