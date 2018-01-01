Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции

Tirilar Mahallesi, Турция

Резиденция премиум-класса с богатой инфраструктурой - отличное предложения для инвесторов и желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, разнообразными и удобными планировками. Аланья – средиземноморский курорт на южном побережье Турции, это красивый зеленый город, украшенный цветами и густой южной растительностью.Центр Аланьи переполнен магазинами и сувенирными лавками. В большинстве из них можно купить разные приятные мелочи и сувениры. Городские пляжи отличаются особенной чистотой, безопасностью и удобным месторасположением. Западная часть побережья Аланьи называется «Пляжем Клеопатры» в честь египетской царицы, которая всегда выбирала все самое лучшее и роскошное. За центральным пляжем находится аквапарк "Аланья", который порадует как детей, так и взрослых.Город полон достопримечательностей, придающих ему особый уют и красоту. Здесь есть крепости, музеи, замки и пещеры. Квартиры 1+1 площадь (64 м2) Квартиры 2+1 площадь (от 85 м2 до 98 м2) Дуплексы 2+1, 3+1, 4+1 (от 127 м2 до 177 м2) Крытый паркингОткрытая парковкаОткрытый и крытый бассейнДетская площадкаДетский бассейнВодные горкиМини клубЗелёная территорияЗона барбекюНастольный теннисСпа центрХамамФитнес центрСпутниковое телевидениеКонсьержВидео наблюдение 24/7ГенераторДомофон