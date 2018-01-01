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Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции

Авсаллар, Турция
от € 77,500
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Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
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О комплексе

MODERNITY - это роскошный малоэтажный жилой комплекс на 16 роскошных квартир, который расположен в центре Авсаллара.
Проект построен на общей площади 2095 м2 и вмещает в себя 27 квартир.

Поездка до центра Алании составит всего 25 км!

ЛОКАЦИЯ:
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ.

Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели.
До пляжа Инжекум всего 1600 метров!

Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни.

УДОБСТВА ЖК:
-Автостоянка
-Теннисный стол
- Детская площадка
- Конференс-зал
- Генератор
- Фитнес
- Зона барбекю
- Бассейн

На сегодняшний день покупка недвижимости в Алании является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов!

Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Турции! Бесплатно Вас проконсультируем!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.0
Цена за м², € 1 772
Цена квартиры, € 77 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 118.0
Цена за м², € 1 475
Цена квартиры, € 177 000
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
Авсаллар, Турция
от € 77,500
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии. 
Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 48 до 185 м2.Расстояние до моря 700 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье – это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой квартал Проект с превосходным расположением вблизи пляжа Клеопатра
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Резиденция премиум-класса с богатой инфраструктурой - отличное предложения для инвесторов и желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, разнообразными и удобными планировками.  Аланья – средиземноморский курорт на южном побережье Турции, это красивый зеленый город, украшенный цветами и густой южной растительностью.Центр Аланьи переполнен магазинами и сувенирными лавками. В большинстве из них можно купить разные приятные мелочи и сувениры. Городские пляжи отличаются особенной чистотой, безопасностью и удобным месторасположением. Западная часть побережья Аланьи называется «Пляжем Клеопатры» в честь египетской царицы, которая всегда выбирала все самое лучшее и роскошное. За центральным пляжем находится аквапарк "Аланья", который порадует как детей, так и взрослых.Город полон достопримечательностей, придающих ему особый уют и красоту. Здесь есть крепости, музеи, замки и пещеры. Квартиры 1+1 площадь (64 м2) Квартиры 2+1 площадь (от 85 м2 до 98 м2) Дуплексы 2+1, 3+1, 4+1 (от 127 м2 до 177 м2) Крытый паркингОткрытая парковкаОткрытый и крытый бассейнДетская площадкаДетский бассейнВодные горкиМини клубЗелёная территорияЗона барбекюНастольный теннисСпа центрХамамФитнес центрСпутниковое телевидениеКонсьержВидео наблюдение 24/7ГенераторДомофон
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