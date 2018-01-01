Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
О комплексе
MODERNITY - это роскошный малоэтажный жилой комплекс на 16 роскошных квартир, который расположен в центре Авсаллара.
Проект построен на общей площади 2095 м2 и вмещает в себя 27 квартир.
Поездка до центра Алании составит всего 25 км!
ЛОКАЦИЯ:
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ.
Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели.
До пляжа Инжекум всего 1600 метров!
Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни.
УДОБСТВА ЖК:
-Автостоянка
-Теннисный стол
- Детская площадка
- Конференс-зал
- Генератор
- Фитнес
- Зона барбекю
- Бассейн
На сегодняшний день покупка недвижимости в Алании является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов!
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