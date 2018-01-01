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Квартира в новостройке Анталья, Кепез

Средиземноморский регион, Турция
от € 93,000
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Квартира в новостройке Анталья, Кепез
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О комплексе

В продаже новая квартира 1+1 с мебелью в перспективном микрорайоне Кепез,

где можно насладиться тишиной и спокойствием вдали от шума набережных.

Близость городской инфраструктуры. Прекрасный выбор для постоянного проживания.
Хорошая транспортная доступность

Квартира с видом на горы

Наш офис находится в Анталии.

Для получения информации по объектам напишите в личные сообщения. Окажем всю необходимую помощь в выборе, организуем встречу, показы, окажем помощь в оформлении покупки.

Так же можем предложить покупку недвижимости в других странах.

 

Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция
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Многоквартирный жилой дом Анталья, Кепез
Средиземноморский регион, Турция
от € 93,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.

Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).

1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.

2 фаза - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме

Также, комплекс включает:

  • 20 ресторанов и 120 магазинов.
  • Кинотеатр.
  • Фудкорт.
  • Круглосуточная охрана.
  • Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.
Преимущества

Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.

Готово право собственности, подходит под получение гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.

  • Автобусная остановка — 200 м
  • Автомагистраль E5 — 2 км
  • Станция метро — 1,8 км
  • Улица Истикляль — 2 км
  • Парк — 1,4 км
Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Масштабный комплекс в окружении садов
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

В одном из самых престижных районов Алании Оба началась стройка нового масштабного комплекса в окружении садов. Проект отличается особенной архитектурной концепцией и планированием зон отдыха во дворе, максимум территории отведено для бассейнов 3825 M².

Комплекс находится, близко к центру города и базовой инфраструктуре. Район Оба стремительно развивается и застраивается в последние годы. Комплекс находится на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Это идеальное место для жизни с детьми и комфортного отдыха у моря.

Проект будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир. Участок: 17800 м2

1+1 (50м2-110м2), 2+1 (85м2-135м2), 3+1 (115-145м2), 4+1 (146м2), дуплексы с собственными выходами на бассейн и террасой, а также варианты квартир с джакузи.

Расстояние до моря составит 2600 м, для удобства жителей данного ЖК предусмотрен трансфер до моря, который будет курсировать-каждые 2 часа.

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