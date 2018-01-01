Квартира в новостройке Анталья, Кепез
Средиземноморский регион, Турция
от € 93,000
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О комплексе
В продаже новая квартира 1+1 с мебелью в перспективном микрорайоне Кепез,
где можно насладиться тишиной и спокойствием вдали от шума набережных.
Близость городской инфраструктуры. Прекрасный выбор для постоянного проживания.
Хорошая транспортная доступность
Квартира с видом на горы
Наш офис находится в Анталии.
Для получения информации по объектам напишите в личные сообщения. Окажем всю необходимую помощь в выборе, организуем встречу, показы, окажем помощь в оформлении покупки.
Так же можем предложить покупку недвижимости в других странах.
Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция
Агент продавца
Языки общения: Русский
Россия
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