Жилой комплекс Yükselen Residence - 1

Каргыджак, Турция

Готовый потрясающий жилой комплекс расположен в самом уютном и экологически чистом районе Аланьи – Каргыджак на первой линии Средиземного моря. Комплекс премиум-класса с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и просторными апартаментами состоит из двух 5-этажных блоков на общей площади 6 852 м2. Находится в 30 метрах от обустроенной набережной, песчаных пляжей, популярного рыбного ресторана и зоны отдыха паркового типа. Один из лучших инвестиционных проектов в регионе, так как при строительстве использовались исключительно высококачественные материалы. При проектировании были учтены все последние требования к архитектурным, дизайнерским стандартам для качественного и полноценного отдыха или проживания в солнечной Алание.

Все квартиры со 2 этажа имеют прекрасный вид на море.

В наличии имеются квартиры: 1+1 (62м2) и 2+1 (105 м2).