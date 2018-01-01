Жилой комплекс Yükselen Residence - 1
Турция, Турция
от € 134,900
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О комплексе
Инвестиционный проект в тихом районе Антальи – Алтынташ Аксу.
Новый район, который стремительно завоевал высокую популярность.
Широкие песчаные пляжи с мягким золотистым песком и тенистые сосновые леса. Этот небольшой комфортный район расположен к востоку от центра города, недалеко от аэропорта Антальи. Проект строится в 4 км от Средиземного моря, куда очень легко добраться на машине или общественном транспорте. Район Алтынташ начал строиться совсем недавно, при его планировке и застройке старались соблюдать все современные требования экологичности. Вот почему здесь шикарные отельные комплексы гармонично сочетаются с плантациями эвкалиптов и сосен. В этом районе практически нет отелей классом ниже пятизвездочных.
Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 5.405 м2
3 Блока, 2 из которых восьмиэтажные и один блок 7-этажный.
В каждом блоке будут установлено по 2 лифта.
Инфраструктура комплекса:
Большой бассейн
Детский бассейн
Баскетбольная площадка
Теннисный корт
Турецкая баня (хамам)
Сауна
Крытый подогреваемый бассейн
Фитнес
Пилатес
Парковка
Охрана 7/24
Камеры видео наблюдения
Детская игровая площадка
Беседки
В каждом блоке 2 лифта
Электрические роль ставни
Встроенный шкаф в прихожей
Духовой шкаф
Варочная поверхность
Вытяжка
Без % рассрочка платежа до окончания строительства.
Первоначальный взнос 50%!
Без комиссии!
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 80.0
Цена за м², € 1 693
Цена квартиры, € 134 900
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 106.0
Цена за м², € 1 752
Цена квартиры, € 184 900
Местонахождение новостройки
Турция, Турция
Агент продавца
Лицензия: YB0044/17UY0333-5/00/5640
Языки общения: Русский, Türkçe
Турция, Анталья
Застройщик
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