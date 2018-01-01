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Жилой комплекс Yükselen Residence - 1

Турция, Турция
от € 134,900
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Жилой комплекс Yükselen Residence - 1
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Описание Описание
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О комплексе

Инвестиционный проект в тихом районе Антальи – Алтынташ Аксу.
Новый район, который стремительно завоевал высокую популярность.
Широкие песчаные пляжи с мягким золотистым песком и тенистые сосновые леса. Этот небольшой комфортный район расположен к востоку от центра города, недалеко от аэропорта Антальи. Проект строится в 4 км от Средиземного моря, куда очень легко добраться на машине или общественном транспорте. Район Алтынташ начал строиться совсем недавно, при его планировке и застройке старались соблюдать все современные требования экологичности. Вот почему здесь шикарные отельные комплексы гармонично сочетаются с плантациями эвкалиптов и сосен. В этом районе практически нет отелей классом ниже пятизвездочных.
Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 5.405 м2
3 Блока, 2 из которых восьмиэтажные и один блок 7-этажный.
В каждом блоке будут установлено по 2 лифта.

Инфраструктура комплекса:

Большой бассейн
Детский бассейн
Баскетбольная площадка
Теннисный корт
Турецкая баня (хамам)
Сауна
Крытый подогреваемый бассейн
Фитнес
Пилатес
Парковка
Охрана 7/24
Камеры видео наблюдения
Детская игровая площадка
Беседки
В каждом блоке 2 лифта
Электрические роль ставни
Встроенный шкаф в прихожей
Духовой шкаф
Варочная поверхность
Вытяжка

Без % рассрочка платежа до окончания строительства.
Первоначальный взнос 50%!
Без комиссии!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 80.0
Цена за м², € 1 693
Цена квартиры, € 134 900
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 106.0
Цена за м², € 1 752
Цена квартиры, € 184 900
Местонахождение новостройки
Турция, Турция
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Жилой комплекс Yükselen Residence - 1
Турция, Турция
от € 134,900
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Готовый потрясающий жилой комплекс расположен в самом уютном и экологически чистом районе Аланьи – Каргыджак на первой линии Средиземного моря. Комплекс премиум-класса с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и просторными апартаментами состоит из двух 5-этажных блоков на общей площади 6 852 м2. Находится в 30 метрах от обустроенной набережной, песчаных пляжей, популярного рыбного ресторана и зоны отдыха паркового типа. Один из лучших инвестиционных проектов в регионе, так как при строительстве использовались исключительно высококачественные материалы. При проектировании были учтены все последние требования к архитектурным, дизайнерским стандартам для качественного и полноценного отдыха или проживания в солнечной Алание.

Все квартиры со 2 этажа имеют прекрасный вид на море.

В наличии имеются квартиры: 1+1 (62м2) и 2+1 (105 м2).
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
Ciplakli, Турция
Сдача в: 2023

Ма готовы  предложить комфортные,просторные квартиры в жилом
доме в районе Оба. 
Удобное расположение района Оба, широкий спектр объектов инфраструктуры, все это является выгодными преимуществами проекта.
В этом уютном районе имеется собственная линия пляжей,одно из чистейших мест побережья! 
Недвижимость в таком месте идеально подойдет как для жизни,так и для инвестиций.

Проект предусматривает 16 квартир: 7 кв. – с планировкой 1+1 (52 кв.м) – 2+1 (98кв.м) 4+1
дуплекс (150кв.м) 5+1 дуплекс (195кв.м)

Преимущества комплекса:
Близость к аэропорту Газипаша, 35 км
Расстояние до моря – 4 км
Уединение от городской суеты
Современный дизайн и чистовая отделка
сауна и фитнес
Открытая зона отдыха
Детская площадка

Актуальный архитектурный дизайн зданий совмещен с красивым ландшафтным дизайном территории

В стоимость каждой квартиры входит качественная чистовая отделка: встроенная кухня с гранитной столешницей, сантехника, межкомнатные двери и все коммуникации
 
Жилой комплекс Prime Botanic Residence
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Небольшой новый комплекс в Махмутларе недалеко от центра городаНовый проект - Prime Botanic Residence - представляет собой небольшой бутик-проект на 32 квартиры с огражденной территорией и инфраструктурой для жильцов, обладает выгодным расположением в центральной части Махмутлара.Комплекс расположен в 700 метрах от центра района и площади субботнего рынка, и всего в 20 м от школы. Расстояние до моря 1100 м по центральному бульвару Menderes.Рядом строится много новых комплексов, расширяется дорога в сторону гор. Перспективная локация, активно застраиваемая часть Махмутлара. Сейчас плотность застройки небольшая, много зелени, садов. В проекте представлены квартиры разных планировок: 1+1 и пентхаусы 2+1 площадью от 49,5 до 103,2 м2.Социальная инфраструктура на территории дома: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, комната отдыха, фитнес-зал, игровая комната, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения.Предусмотрена рассрочка платежа до окончания строительства с первым взносом от 40%. Строительство завершится в июне 2024 года.Недвижимость в Махмутларе бутикового формата со всеми социальными зонами, но при этом с небольшим количеством квартир.
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