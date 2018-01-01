Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
О комплексе
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, в популярном районе, прямо у пляжа Инжекум!
Авсаллар - один из красивейших районов,тихий, прекрасно развит, расположен в 25 км от Аланьи!
Кондоминиум разместился на площади в 849,90 м2 и вмещает в себя 17 квартир в ультрамодном дизайне.
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.
Помимо спокойной повседневной жизни на природе, этот район считается привлекательным с точки зрения инвестиций.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка
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