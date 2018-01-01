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Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе

Авсаллар, Турция
от € 85,000
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Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
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О комплексе

CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, в популярном районе, прямо у пляжа Инжекум!

Авсаллар - один из красивейших районов,тихий, прекрасно развит, расположен в 25 км от Аланьи!

Кондоминиум разместился на площади в 849,90 м2 и вмещает в себя 17 квартир в ультрамодном дизайне.
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.

Помимо спокойной повседневной жизни на природе, этот район считается привлекательным с точки зрения инвестиций.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год.  •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.
Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58 до 105,8 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс Перспективный проект в привлекательном районе Башакшехир
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 60 до 308 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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