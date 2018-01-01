  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе

Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе

Авсаллар, Турция
от € 97,500
;
Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, в популярном районе, прямо у пляжа Инжекум!

Авсаллар - один из красивейших районов,тихий, прекрасно развит, расположен в 25 км от Аланьи!

Кондоминиум разместился на площади в 849,90 м2 и вмещает в себя 17 квартир в ультрамодном дизайне.
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.

Помимо спокойной повседневной жизни на природе, этот район считается привлекательным с точки зрения инвестиций.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Многоквартирный жилой дом Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Аланья, Турция
Жилой квартал Дешевая двухкомнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс в красивом и тихом районе
Авсаллар, Турция
от € 97,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул. Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе. Это дает прекрасную возможность для выгодных инвестиций. Титул готов. Более того, это соответствует требованиям турецкого гражданства. Вы можете наслаждаться другим образом жизни, с уникальным видом на море, озеро и Стамбул. Он находится в центре города, недалеко от главных дорог и нового аэропорта Стамбула.
Жилой комплекс Новый комплекс камфорт класса в Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Рады предложить вашему вниманию новый строящийся жилой комплекс, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Расстояние до моря составляет 2 км. Оба-один из престижных районов Алании, в котором есть вся необходимая городская инфраструктура. Здесь находится гипермаркет Метро, торговый центр Аланиум, множество ресторанов, небольших магазинов, парков, детских площадок, теннисных кортов и футбольных полей.

Новый проект расположен на земельном участке 1.938 м2 и будет состоять из двух 5-ти этажных блоков. Комплекс расположен недалеко от всех кафе, ресторанов, магазинов, а также центра города Алании.

В продаже имеются квартиры следующих планировок:

1+1 общей площадью 46 м2

2+1 общей площадью 107 м2

В Комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха.

 
Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Башакшехир, Турция
от € 432,952
160–312 м² 3 квартиры
Застройщик: Property Advisor Turkey

Бахчешехир

Легкий доступ к шоссе и аэропорту

Социальные объекты

Realting.com
Перейти