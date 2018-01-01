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Жилой комплекс Квартира с современными удобствами в Алании

Авсаллар, Турция
от € 105,000
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Жилой комплекс Квартира с современными удобствами в Алании
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О комплексе

Uyan Goksu - это новый современный комплекс, расположенный в районе Авсаллар, в 25 км от центра Алании!

Проект построен на территории общей площадью 495 м² и вмещает в себя 12 роскошных квартир с разной планировкой.

В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны.

Неподалеку, всего в 400 м от комплекса, расположен всемирно известный пляж Инжекум!

Комплекс соединил в себе все потребности современных людей: удачное расположение, высокое качество строительства, неповторимый дизайн, удобную планировку, роскошную инфраструктуру!

УДОБСТВА:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка

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Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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