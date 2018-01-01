Жилой комплекс Квартира с современными удобствами в Алании
О комплексе
Uyan Goksu - это новый современный комплекс, расположенный в районе Авсаллар, в 25 км от центра Алании!
Проект построен на территории общей площадью 495 м² и вмещает в себя 12 роскошных квартир с разной планировкой.
В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны.
Неподалеку, всего в 400 м от комплекса, расположен всемирно известный пляж Инжекум!
Комплекс соединил в себе все потребности современных людей: удачное расположение, высокое качество строительства, неповторимый дизайн, удобную планировку, роскошную инфраструктуру!
УДОБСТВА:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка
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