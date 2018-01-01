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Жилой комплекс Дизайнерская квартира с захватывающим видом

Авсаллар, Турция
от € 100,000
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Жилой комплекс Дизайнерская квартира с захватывающим видом
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О комплексе

LALA PRIVATE RESIDENCE - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Алания , на расстоянии 25 км от центра!

Проект состоит из 16 единиц на 4 этажах малоэтажного дома.
Комплекс включает в себя: современные дизайнерские решения, уникальное расположение, захватывающие дух пейзажи, морская лазурь.

Поблизости имеется вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.

Этот быстро развивающийся район пользуется огромной популярностью среди туристов и инвесторов, ведь здесь есть все необходимое для комфортной жизни.


РАССТОЯНИЯ:
- Море и пляж: 2170 м
- Аэропорт Газипаша: 60 км.
- Аэропорт Анталии: 120 км.
- Центр Алании: 25 км.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Частично меблированная
- Керамическое покрытие пола


ИНФРАСТРУКТУРА:
- Открытый бассейн
- Спортзал
- Сауна/хамам
- Парковка
- Фитнес-зал
- Детская площадка
- Детская комната

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Дизайнерская квартира с захватывающим видом
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