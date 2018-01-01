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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс класса люкс в Алании

Авсаллар, Турция
от € 97,500
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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс класса люкс в Алании
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О комплексе

Arel Residence - это роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный в популярном курортном поселке Авсаллар, в пешей доступности от пляжа, и в 25 км от центра Алании!

Проект состоит из 7 этажного здания с 42 единицами различной планировки в современном дизайне.
Жилой комплекс построен на общей площади 2152,03 кв. м и обеспечивает вам здоровую жизнь в окружении панорамных видов на природу и много чистого кислорода.

Апартаменты продаются с чистовой отделкой, керамической плиткой на полу, оборудованными ванными комнатами, встроенными кухонными гарнитурами.

В районе прекрасная инфраструктура. В пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений!

Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория
- Открытый бассейн
- Фитнес-зал
- Сауна
- Детская комната
- Баскетбольная/волейбольная площадка
- Теннисный корт
- Детская игровая площадка
- Зона барбекю
- Резервный генератор
- Парковка
- Трансфер до пляжа

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс класса люкс в Алании
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Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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