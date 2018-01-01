Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс класса люкс в Алании
О комплексе
Arel Residence - это роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный в популярном курортном поселке Авсаллар, в пешей доступности от пляжа, и в 25 км от центра Алании!
Проект состоит из 7 этажного здания с 42 единицами различной планировки в современном дизайне.
Жилой комплекс построен на общей площади 2152,03 кв. м и обеспечивает вам здоровую жизнь в окружении панорамных видов на природу и много чистого кислорода.
Апартаменты продаются с чистовой отделкой, керамической плиткой на полу, оборудованными ванными комнатами, встроенными кухонными гарнитурами.
В районе прекрасная инфраструктура. В пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений!
Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория
- Открытый бассейн
- Фитнес-зал
- Сауна
- Детская комната
- Баскетбольная/волейбольная площадка
- Теннисный корт
- Детская игровая площадка
- Зона барбекю
- Резервный генератор
- Парковка
- Трансфер до пляжа
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!