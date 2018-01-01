Жилой комплекс Квартира с красивым видом на природу
О комплексе
NUMBER 5 RESIDENCE MMT TUNC - это жилой комплекс, который расположен в центре города Авсаллар на берегу Средиземного моря!
Общая площадь территории комплекса составляет 851 кв.м.
Проект предоставляет своим жильцам возможность жить в окружении красивых панорамных видов на природу.
Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на берегу Средиземного моря за несколько минут.
В шаговой доступности комплекса также есть различные магазины, в том числе Migros, Carrefour, A101 и Bim, что облегчает покупки для жильцов.
Неподалеку от проекта расположено все для комфортной жизни.
Особенности объекта:
- Вид на горы
- Вид на крепость
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Крытая парковка
- Крытый бассейн
- Кухня американского типа
- Открытая парковка
- Открытый бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
-Турецкая баня
- Фитнес
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