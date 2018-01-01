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Жилой комплекс Квартира с красивым видом на природу

Авсаллар, Турция
от € 107,000
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Жилой комплекс Квартира с красивым видом на природу
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О комплексе

NUMBER 5 RESIDENCE MMT TUNC - это жилой комплекс, который расположен в центре города Авсаллар на берегу Средиземного моря!
Общая площадь территории комплекса составляет 851 кв.м.

Проект предоставляет своим жильцам возможность жить в окружении красивых панорамных видов на природу.

Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на берегу Средиземного моря за несколько минут.

В шаговой доступности комплекса также есть различные магазины, в том числе Migros, Carrefour, A101 и Bim, что облегчает покупки для жильцов.
Неподалеку от проекта расположено все для комфортной жизни.

Особенности объекта:
- Вид на горы
- Вид на крепость
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Крытая парковка
- Крытый бассейн
- Кухня американского типа
- Открытая парковка
- Открытый бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
-Турецкая баня
- Фитнес

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Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 134 квадратных метра. Расстояние до моря 2000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
Сдача в: 2024

Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья.  Демирташ расположен в 20км к востоку от Алании и всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша,  с момента открытия которого и началось активное развитие района. Учитывая все преимущества местоположения, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет поселок станет одной из самых популярных курортных зон. В настоящее время это один из самых привлекательных районов для инвестиций в недвижимость.

Всего 2 блока- 9ти этажный  и 7ми этажный. Отличное расположение - всего 1500 метров от центра Демирташа. 300м от ближайшего магазина, 2 км от моря.  Представляем вашему вниманию квартиры планировок 1+ 1, 2+1 и 4+1. Общая площадь варьируется от 44.5 м2 до 177.5 м2.

Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, керамическое напольное покрытие, стеклопакеты ПВХ, качественная сантехника, в кухнях и санузлах будет установлена ​​корпусная мебель.

Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое как для постоянной жизни, так и для комфортного отдыха. У каждого блока собственные : открытый бассейн олимпийских размеров, крытый панорамный бассейн,  сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби. Кроме того, на огороженной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для пикника,  автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. И самое приятное - наша концепция включает в себя бесплатный трансфер до пляжа.

Помимо этого будет ресторан, зоны для пикника организованы в виде костровых чаш. Кроме того управляющая компания предоставляет услуги по уборке квартир. 

А самое главное!!! Отельная концепция комплекса позволит владельцам сдавать квартиры в аренду с помощью нашей управляющей компании. 

Комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2024 года.

 
Жилой комплекс Новый проект в Газипаше по привлекательным ценам
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 55 до 130 м2.Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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