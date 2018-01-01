  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании

Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании

Авсаллар, Турция
от € 101,500
;
Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании
1 / 8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Number 3 Residence - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный по адресу : Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция.
Проект построен на территории общей площадью 1010 м² и вмещает в себя 25 квартир с роскошным дизайном.

Важно отметить, что проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара и в 2 км от пляжа Инджекум!

Окружающая природа и панорамные виды на горы и море создают атмосферу умиротворения и спокойствия.
Кроме того, наличие сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim, позволит вам быстро и удобно купить все необходимое для повседневной жизни.

Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!

Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм в Турции.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Вид на горы
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Кухня американского типа
- Бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
- Фитнес

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Строящийся Жилой Комплекс в Каргыджак
Каргыджак, Турция
Жилой квартал Fabulous project in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании
Авсаллар, Турция
от € 101,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает открытыми бассейнами, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, баскетбольной площадкой, кафе.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Босфором и автомагистралями.
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс в самом центре Алании в 150 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. Состоит из одного шести этажного комплекса с хорошей инфраструктурой. На первом этаже будут магазины. Так же есть открытый бассейн. В комплексе представлены квартиры планировкой от 1+0  до 2+1. В стоимость апартаментов входить мебель и бытовая техника. Высокая доходность от сдачи в аренду.

Проект расположен на одной из самых оживленных улиц Алании, вблизи от торговых центров, банковских и государственных учреждений, больниц и поликлиник, налоговой инспекции, кадастрового управления, бизнес-центров и других социально значимых объектов.

Кроме того в непосредственной близости также расположены: рыбный и овощной рынок, остановки общественного транспорта и автовокзал.

Данная улица является одной из самых популярных улиц Алании среди местных жителей и иностранцев, на ней разместилось множество апарт-отелей, кафе, ресторанов, различных продуктовых магазинов.

Окончание проекта в июле 2023 года. 
Жилой квартал Современная квартира у реки Димчай в Алании, Тосмур
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в баре. В этом месте горная река впадает в море, что делает цвет моря особенно притягательным. Рядом с комплексом в пешей доступности находятся кафе и рестораны, больница, рынок, автобусные остановки, красивая набережная у моря и горной реки Димчай. Центр города Алании в 5 км, в 45 км местный аэропорт Газипаша и в 140 км аэропорт Анталии. Комплекс состоит из четырех 8 этажных блоков вдоль большого бассейна и парка около реки Дим, завораживающей своими видами. Территория украшена садом с ландшафтным дизайном, с беседками и зонами для барбекю. Квартира площадью 110 м2 полностью укомплектована хорошей мебелью, кухонной техникой и кондиционерами в каждой комнате, уже включенными в стоимость квартиры. С просторной террасы квартиры открывается потрясающий вид на бассейн, зеленую территорию и реку, вы можете круглый год наслождаться шикарными видами из своей квартиры. большой открытый бассейндетский бассейнводные горкизакрытый бассейн с подогревомсаунафитнес залтеннисный кортдетская площадкабеседкизона для барбекюсвоя парковкакафеэлектрогенераторохрана 7/24
Realting.com
Перейти