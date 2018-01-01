Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании
О комплексе
Number 3 Residence - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс, расположенный по адресу : Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция.
Проект построен на территории общей площадью 1010 м² и вмещает в себя 25 квартир с роскошным дизайном.
Важно отметить, что проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара и в 2 км от пляжа Инджекум!
Окружающая природа и панорамные виды на горы и море создают атмосферу умиротворения и спокойствия.
Кроме того, наличие сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim, позволит вам быстро и удобно купить все необходимое для повседневной жизни.
Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!
Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм в Турции.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Вид на горы
- Вид на море
- Детская игровая площадка
- Джакузи
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Кухня американского типа
- Бассейн
- Охрана 24/7
- Площадка для барбекю
- Сауна
- Фитнес
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