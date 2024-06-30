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Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада

Аланья, Турция
от € 245,000
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Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
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О комплексе

NUMBER 2 RESIDENCE MMT TUNC - это новый 4 этажный комплекс, вмещающий в себя 36 стильных квартир, расположенный в центре Алании, всего в 100 метрах от моря!
Площадь застройки составляет 1.127 м².

Проект выполнен в стильном ландшафтном дизайне и окружен тропическим садом с плодовоносящими фруктовыми деревьями.

Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в нашем комплексе!

Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.

Отдых и проживание в Алании предполагает наслаждение солнцем, морем, размеренность и спокойствие.

ИНФРАСТРУКТУРА:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад,
- Ландшафтный дизайн
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка
- Велопарковка

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Аланья, Турция
от € 245,000
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Другие комплексы
Резиденция Modern Family concept With Stunning Sea view
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.
Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.
Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды. 

Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной. 
Услуги включены:

- Бассейн 
- Детская игровая площадка
- Специальная пешеходная дорожка
- Крытый бассейн
- Фитнес-центр
- сауна
- Паровая комната
- Баскетбол и футбольный корт
- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Метробус находится в 5 минутах езды
- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды
- TEM Link Road находится в 3 минутах езды
- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды
- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды
- Догский колледж находится в 8 минутах езды
- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды
- Марина в 4 минутах езды
- Аэропорт находится в 20 минутах езды
- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды
- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды
- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды

 
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.

Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2  с богатой внутренней инфраструктурой.

Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.

Окончание строительства: 30.06.2024 года.

Инфраструктура:

• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property
Realting.com
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