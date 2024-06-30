Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
О комплексе
NUMBER 2 RESIDENCE MMT TUNC - это новый 4 этажный комплекс, вмещающий в себя 36 стильных квартир, расположенный в центре Алании, всего в 100 метрах от моря!
Площадь застройки составляет 1.127 м².
Проект выполнен в стильном ландшафтном дизайне и окружен тропическим садом с плодовоносящими фруктовыми деревьями.
Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в нашем комплексе!
Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Отдых и проживание в Алании предполагает наслаждение солнцем, морем, размеренность и спокойствие.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад,
- Ландшафтный дизайн
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка
- Велопарковка
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